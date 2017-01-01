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Manisa'da 154 mahalle yeniden inşa edilecek

23 Mayıs 2017 Salı, 13:35
Manisa'da 154 mahalle yeniden inşa edilecek
Manisa'da 154 mahalle yeniden inşa edilecek

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Yasası ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin altyapı dönüşümü için çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, '130 Mahalle Projesi'nin 154'e çıkarıldığının müjdesini verdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa'yı daha sağlıklı altyapı ağları ile donatmak için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda, '130 Mahalle Projesi'nde son rakam 154'e çıktı. Projenin içine 12'si belde belediyesinden mahalleye dönüşen yerleşim yeri olmak üzere 24 mahalle daha eklendi. Sahada yapılan incelemeler sonrasında öncelik durumuna göre belirlenen 154 mahallede Avrupa standartlarında altyapı sistemleri inşa edilecek. Ayrıca mahallelerin üstyapısı da MASKİ tarafından gerçekleştirilecek. 154 mahallede aynı zamanda ihtiyaç duyulan noktalarda dere ıslahı, içme suyu için de enerji temini projeleri de hayata geçirilecek. İş artışı ile 101 mahalleye yükselen '95 Mahalle Projesi'nde de sona yaklaşan MASKİ Genel Müdürlüğü, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerleri ile merkez mahalleler arasındaki ayrımı ortadan kaldırdı.

200 milyon liralık krediye onay
MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 1. Olağan Genel Kurulu'nda 154 mahallede yaşanacak altyapı dönüşümü için İller Bankası'ndan alınacak kredi oybirliği ile onaylandı. 200 milyon liralık dev yatırım için yapım ihalelerine de çıkılmaya başlandı.

1088 mahallesiyle modern Manisa
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, '130 Mahalle Projesi'nin 154'e çıkarıldığının müjdesini verdi. Başkan Ergün, "Manisa genelinde 1088 mahalle bulunuyor. Biz,Bütün Şehir Yasası çıkınca ilk olarak hizmete susamış olan köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine öncelik verdik. Bu kapsamda başladığımız '95 Mahalle Projemizde sona yaklaşıldı. Şimdi çıtayı daha da yukarılara taşıdık. 12'si belde belediyesinden mahalleye dönüşen yerleşim yeri olmak üzere toplam 154 mahallenin ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştıracağız. Gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalıştığımızı her platformda ifade ediyorum. Daha sağlıklı altyapı ağları dizayn ederek köy ve merkez mahalle ayrımına son veriyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadıkları sevince ve mutluluğa da ortak olmak adına altyapı dönüşümünü tamamladığımız mahallelerimize gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde duyduğum mutluluğu kelimelerle tarif edemem. Altıyla üstüyle modern bir Manisa inşa etmek için yürüttüğümüz çalışmaların hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
(SC-Y)

23.05.2017 13:35:14 TSI
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