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Başkan Özkan'dan Dünya Süt Haftası'nda anlamlı mesaj

23 Mayıs 2017 Salı, 13:35
Başkan Özkan'dan Dünya Süt Haftası'nda anlamlı mesaj
Başkan Özkan'dan Dünya Süt Haftası'nda anlamlı mesaj

(Fotoğraflı)

Yasin Keskin
BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, her yıl 21-25 Mayıs tarihlerini arasında kutlanan Dünya Süt Haftası'nda süt tüketimine dikkat çekmek için bir çiftliği ziyaret etti.
Sağlıklı nesiller için süt içilmesinin önemine işaret eden Başkan Ali Özkan, süt tüketiminin Türkiye'de artmasını ve sağlıklı nesillerin yetişmesini temenni etti. Karacabey'in Fevzipaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren 1.500 büyükbaş hayvanın bulunduğu Sevkar Hayvancılık'a ait çiftliği ziyaret eden Ali Özkan, "Bizim 3T vizyonumuz var; tarım, turizm, teknoloji. Tarım ve hayvancılığı önemsiyoruz. İlçemiz tarım ve hayvancılığın başkenti olarak değerlendiriliyor. Türkiye'de 5 tane önemli hayvancılık bölgesi var. Bunlardan bir tanesi de Karacabey, küçük Hollanda olarak kabul ediliyor. Avrupa Birliği standartlarına göre onaylanmış Bursa'mız da iki tane büyük çiftlik var. Bu çiftliklerin ikisi de Karacabey'de" dedi.
Başkan Ali Özkan, Türkiye'de süt ve süt ürünleri tüketiminin çok az seviyede olduğu belirterek, "Avrupa ve Amerika verilerine göre kişi başına yıllık süt tüketimi 90 litreler civarındayken, maalesef Türkiye'de bu oran 24 litrelere kadar düşmekte. Türk insanı ayda sadece 6 bardak süt ve süt ürünleri tüketiyor. Bu da çok düşük bir rakam. Avrupa standartlarının yüzde 1'i gibi bir rakama tekabül ediyor. Sağlıklı nesiller yetiştirme açısından da süt tüketimi az" diye konuştu.
(MŞ)

23.05.2017 13:35:53 TSI
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