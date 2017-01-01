Yetiştirme yurdu yakınında yapılan mangal yangın paniğine neden oldu
(Fotoğraflı)
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da kız yetiştirme yurdunun yanında vatandaşlar tarafından yakılan mangaldan çıkan duman itfaiyeyi harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Kız Yetiştirme Yurdundan dumanlar yükseldiğini görev vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangın olmadığını görünce yurt yetkilileriyle görüştü. Yetkililerden bilgi alan itfaiye ekipleri, dumanın yangın sonucu çıkmadığını, yurt yakınındaki bir bahçeden yükselen mangal dumanı olduğunu öğrendi.
Ekipler, tedbir amaçlı çevreyi kontrol ettikten sonra istasyonlarına geri döndü.
(Şİ-SD-Y)
23.05.2017 13:35:56 TSI
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