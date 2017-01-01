YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Albayrak Şarköy'deki yatırımları inceledi

Başkan Albayrak Şarköy'deki yatırımları inceledi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy ilçesinde yapımı devam eden yol ve doğal gaz çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Albayrak'a incelemeleri esnasında Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok da eşlik etti. Altınok, ilçe genelinde devam eden yol ve doğal gaz çalışmalarının son durumu hakkında Başkan Albayrak'ı bilgilendirdi. Albayrak, incelemeler sırasında vatandaşlar ve öğrenciler ile sohbet etti.

Albayrak ve Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, yol ve doğal gaz çalışmalarının ardından, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ıslah çalışmaları devam eden Olukbaşı Deresi'nde incelemelerde bulundu.

(YG-SO-Y)



23.05.2017 13:36:22 TSI

NNNN

