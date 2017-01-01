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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Başkan Albayrak Şarköy'deki yatırımları inceledi

23 Mayıs 2017 Salı, 13:36
Başkan Albayrak Şarköy'deki yatırımları inceledi
Başkan Albayrak Şarköy'deki yatırımları inceledi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy ilçesinde yapımı devam eden yol ve doğal gaz çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkan Albayrak'a incelemeleri esnasında Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok da eşlik etti. Altınok, ilçe genelinde devam eden yol ve doğal gaz çalışmalarının son durumu hakkında Başkan Albayrak'ı bilgilendirdi. Albayrak, incelemeler sırasında vatandaşlar ve öğrenciler ile sohbet etti.
Albayrak ve Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, yol ve doğal gaz çalışmalarının ardından, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ıslah çalışmaları devam eden Olukbaşı Deresi'nde incelemelerde bulundu.
(YG-SO-Y)

23.05.2017 13:36:22 TSI
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