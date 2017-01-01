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Şehzadeler 'de Ramazan dolu dolu geçecek

23 Mayıs 2017 Salı, 13:37
Şehzadeler 'de Ramazan dolu dolu geçecek
Şehzadeler 'de Ramazan dolu dolu geçecek

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi'nin 2017 yılı Ramazan etkinliklerini düzenlediği bir basın toplantısında tanıttı.
Şehzadeler Belediyesi, 2017 yılı Ramazan etkinliklerini basın toplantısında tanıttı Şehzadeler Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazanın ruhuna uygun bir Ramazan programı hazırladıklarını ifade eden Başkan Çelik "Bu yıl da Ramazan ayında 15 bin vatandaşımız ile iftar sofralarında buluşacağız. Bunun yanında Şehzadelerimizin bazı mahallelerinde kuracağımız iftar sofralarımızda 12 bin vatandaşımız ile birlikte toplamda yaklaşık 30 bin vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu iftar sofraları birlik ve kardeşliğimizin en güzel göstergelerinden biridir. Her görüşe sahip insanın bir araya geldiği, zengin, fakir, genç, yaşlı hepsinin aynı anda dua ederek suyunu yudumladığı birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden birisini oluşturuyor" dedi.
Şehzadeler Belediyesi olarak, Şehzadeler 'de dolu, dolu bir Ramazan programı hazırladıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Tüm ramazan ayı boyunca her gün Cumhuriyet Meydanında etkinliklerimiz olacak. Teravih vaktine kadar çocuklarımız için birçok etkinlikler olacak. Bunun yanı sıra Cuma ve Cumartesi akşamları da teravih namazının hemen ardından sanatçılarımızın konserleri ile söyleşi programları olacak. Ramazan ayı boyunca Cumhuriyet Meydanında ki etkinliklere, Kahraman Tazeoğlu, Ömer Faruk Altunağa, Mustafa Demirci, Agâh Terzi, İl Müftümüz Sinan Cihan, Kuranı güzel okuma yarışması dünya birincisi Hafız Abdurrahman Sadien ve Aykut Kuşkaya katılacak olan sanatçı ve misafirlerimizden bazılarıdır. İftarın hemen ardından çocuklarımız için her gün çocuk oyunları, yarışmalar, Hacivat - Karagöz gösterileri gibi etkinliklerimiz Cumhuriyet Meydanında sergilenecektir. İftar sofrası kuracağımız mahallelerimizde de iftar öncesi ve sonrası bir takım etkinliklerimiz olacak. Ramazan ayı içerisinde iftar öncesinde hizmetlerimizin temel atma ve açılış programları da olacak. Ayrıca Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesi nedeni ile her gece teravih namazının ardından bir camimizde soğuk limonata ikramımız olacak. Şehzadelerde Ramazanın daha güzel ve daha anlamlı yaşanabilmesi için, çocuklarımız üzerinde iz bırakabilmesi için Ramazan ayının da ruhuna uygun bir şekilde hazırlamış olduğumuz dolu, dolu programımız bunlardır. Ramazan ayı boyunca iftar sonrasında tüm halkımızı Cumhuriyet Meydanına bekliyoruz. Yıl boyunca yapmış olduğumuz sosyal yardım çalışmalarımızı da Ramazan ayı içerisinde arttıracağız. Yapmış olduğumuz yardımlarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gizlilik içerisinde yaparak kamuoyu ile paylaşamayacağız. Bu noktada da Belediyemiz veren el ile alan el arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Hayırsever vatandaşlarımızın hayırlarını muhtaç vatandaşlarımıza ulaştırarak bizde belediye olarak katkı sağlıyoruz" dedi.
(AY-Y)

23.05.2017 13:37:24 TSI
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