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Adana'da spor dolu hafta sonu

23 Mayıs 2017 Salı, 13:37
Adana'da spor dolu hafta sonu
Adana'da spor dolu hafta sonu
- Çocuk Oyunları 7. Türkiye Şampiyonsı, 1. Moto-Bike Fest, Masterler Futbol Müsabakası, Trap ve Tek Kurşun Festivali ile Adanalılar sporla iç içe bir hafta sonu geçirdi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'da futboldan motor sporlarına, çocuk oyunlarından atıcılığa kadar çok sayıda spor branşına destek veren Adana Büyükşehir Belediyesi, Adanalıların bu hafta sonunu da spor dolu geçirmelerini sağladı.
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda yapılan Çocuk Oyunları 7. Türkiye Şampiyonsı, 1. Moto-Bike Fest, Masterler Futbol Müsabakası, Trap ve Tek Kurşun Festivali ile Adanalılar sporla iç içe bir hafta sonu geçirdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nın desteğiyle İMKB Fen Lisesi Spor Salonu'nda organize edilen Çocuk Oyunları 7. Türkiye Şampiyonası'nda 9 ilden 261 öğrenci yarıştı.
Mendil Kapmaca, Tombik ve Sek sek yarışlarında hünerlerini sergileyen öğrencilerin sevinç çığlıkları spor salonunda yankılandı.

Trap ve tek kurşun festivali
Karataş Tuzla sahilindeki İzci Kampı'nda gerçekleşen Trap ve Tek Kurşun Festivali'nde profesyonel ve amatör avcılar hedefleri tutturmak için kıyasıya yarıştı. Festivale katılan 520 avcı Tuzla'nın eşsiz sahilinde spor için kurşun attı.
Çukurova Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleşen Masterler Futbol Müsabakaları'nda da eski futbolcular ve futbol eğitmenleri şov yaptı. Yeşil çimler üzerindeki mücadele solukları keserken, izleyiciler futbol adına deneyimli ayaklardan bilgi aldı. Müsabakalar sonucunda Adana Güneşi ismiyle mücadele eden takım, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Adana sporla güzel
Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Halil Hızlısoy, Adana'da ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleşecek her türlü spor organizasyonunda Adana Büyükşehir Belediyesi imzasının olacağını vurgulayarak, ''Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü'nün talimatları gereği her türlü spor organizasyonuna ev sahipliği yaparak Adanamızı sporun başkenti haline getireceğiz. Unutulmasın ki spor Adana'da güzel, Adana sporla güzel'' dedi.
(ELF-Y)

23.05.2017 13:37:33 TSI
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