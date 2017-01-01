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Siirt'te şehit çocukları için kermes açıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt Polis Eşleri Derneği tarafından, şehit ve gazi çocuklarına burs sağlamak amacıyla kermes açıldı.

Siirt Polis Eşleri Derneği tarafından kermes açıldı. Güres Caddesinde düzenlenen kermesin açılışına, Vali Mustafa Tutulmaz'ın eşi Fatma Tutulmaz, Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay ve eşi Emel Tokyay ile polis eşleri katıldı. Kermes ile ilgili bilgi veren Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay'ın eşi Emel Tokyay, üç gün açık olacak kermeste gelen gelirlerin şehit ve gazi polis çocuklarının eğitimine harcanacağını aktardı. Tokyay, "Amacımız daha çok çocuğa destek olmak ve çocuklarımızın okumasını sağlamaktır. Kermeste çeyizlik ürünler, çeşitli yemekler, zücaciye, kıyafetler var. Bu ürünleri polis eşlerimiz evlerinde hazırlayarak buraya getirdi. Sağ olsunlar esnafımızda destek verdi, birik ve beraberlik içerisinde güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz" dedi.

Daha sonra kurdele kesiminin ardından davetliler kermesi gezdi. Polis eşlerinin yapmış olduğu yemeklerin yer aldığı kermes vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi ile karşılanırken, kermeste basın mensuplarına, polis ve yoldan geçen vatandaşlara tatlı ikram edildi.

(MND-MP-Y)



23.05.2017 13:37:36 TSI

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