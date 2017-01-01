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Kırşehirliler piknikte buluştu



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya'da yaşayan Kırşehirliler bahar pikniğinde bir araya geldi.

Kırşehir Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin geleneksel hale getirdiği bahar pikniği Düzlerçamı piknik alanında gerçekleştirildi. Kırşehir Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Barış, "Şeyh Edebali'nin doğduğu, Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli'nin meşveret ettiği, Cacabey'in gökbilim yaptığı, Aşık Paşa'nın Türkçe yazdığı, Neşet Ertaş'ın Türkçe söylediği kadim memleket Kırşehir" dedi.

Antalya'da yaşayan Kırşehirlileri bir araya getirip, kaynaşmasını sağlamak amacıyla yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Barış, Kırşehir'in gelenek ve göreneklerini yaşatmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Murat Barış, Derneği yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şenlik alanına gelen Kepez Belediye Başkan Vekili İsa Sarpdağ ile Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, Kırşehirlileri selamladı.



Abdallar büyüledi, Ahi pilavı ikram edildi

Kültür Bakanlığı Kırşehir Abdallar Müzik Topluluğu yöreye has türküler ve bozlakları saz, davul ve zurna eşliğinde söyledi. Yöresel sanatçıların seslendirdiği türkülerle coşan Kırşehirliler, bol bol yöresel oyunlarını oynadı. Şenliğe katılanlara Ahi pilavı, kavurma, helva ve ayran ikram edildi.

(SÇ-SÇ-Y)



23.05.2017 13:37:44 TSI

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