YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Üniversite öğrencilerinden ortaokul öğrencilerine 'Kendini Keşfet' projesi

Üniversite öğrencilerinden ortaokul öğrencilerine 'Kendini Keşfet' projesi



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerinden ortaokul öğrencilerine 'Kendini Keşfet' adlı proje etkinliği düzenledi.

Koyunlu Köyü Namık Kemal Ortaokulunda yapılan etkinliğe Ömer Halisdemir Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri Nilay Kara, Aynur Özçelik, İletişim Fakültesi öğrencileri Berk Kocaman, Tuğçe Sil ve Osman Ceylan, Mühendislik Fakültesi öğrencisi Murat Kaya katıldı.

İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Nesrin Canpolat'ın proje koordinatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte öğrencilerin müzik yetenekleri, resim yetenekleri uygulama yaptırılarak keşfedildi.

Proje ile ilgili bilgi Proje Koordinatörü İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Nesrin Canpolat, yaptığı açıklamada şunları söyledi; 'İlköğretim aşamasındaki öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesi ve onları yönlendirmek çok önemli. Bu Projemizi Üniversitemizce geleneksel hale getirme arzusu içerisindeyiz. Öğrencilere ilk etap ta müzik yeteneklerini öğrenmek için onlara ritim çalıştırması yaptırdık. Müzik yeteneği olan çocuklara bu konunun üzerine eğilebilecekleri önerisinde bulunduk. Projenin ikinci ayağında ise Keçikalesi Köyü Cumhuriyet Orta Okuluna giderek 11-14 yaş arası 38 öğrencisi ile Kampus Gençlik Merkezinde öğrencilere Ebru Sanatı ve filografi Sanatını tanıtarak uygulama yaptırdık. Daha sonra bisiklet turuyla birlikte kampus içi gezi düzenledik. Bu gezimizde Üniversitemizi tanıtılarak Eğitim Fakültesinin içerisini öğrencilere tanıttık. Üniversitemizi tanıttıktan sonra ise Niğde'nin tarihi yerleri olan Roma Havuzu ve Su Kemerleri gezdirilerek bu yıllık proje sonlandırdık.''

(MB-YE-AÖ-Y)



23.05.2017 13:38:13 TSI

NNNN

