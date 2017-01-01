YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kulp'ta fideler satışa sunuldu

Kulp'ta fideler satışa sunuldu



(Fotoğraflı)



Muhsin Taş

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, ilkbahar aylarında tohumu atılan fideler ilçe merkezlerinde bulunan birçok noktalarda satışa sunuldu.

Kulp'ta ilkbaharın gelmesi ile birlikte özellikle çiftçilerin ürün tohumları atma ve fide yetiştirme telaşı da başladı. Köylüler geçimlerini sağlamak için sera şeklinde örtü altına atılan tohumlar, bin bir zahmet ile yetiştirilen domates, biber, patlıcan, salatalık gibi birçok sebze tohumu soğuk hava koşullarına rağmen fide olarak yetiştirilip, Kulp ilçesi merkez yeni mahallesi ve merkez eski mahallesinde belirli noktalarda kaldırımlarda satışa sunuldu. Geçen yıla oranla fiyatı neredeyse aynı olan fideler vatandaşlar tarafından da büyük bir ilgi gördü

Fide yetiştiricisi Mahmut Narin, yerli fidelere rağbetin olduğunu dile getirerek, "Kendi yetiştirdiğimiz fidelerle aile geçimimizi sağlıyoruz. Fide demetini 2 TL civarında satıyoruz, birçok sebze fidesini yetiştirerek, İlçe merkezinin değişik noktalarında satmaya başlıyoruz. Bu yıl yağışlar nedeniyle fideler pazara geç getirdik. En az 20 gün daha fide satışlarının devam edebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

(MT-MP-Y)



23.05.2017 13:39:36 TSI

NNNN

