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Anızın yakılması toprağa zarar veriyor

23 Mayıs 2017 Salı, 13:40
Anızın yakılması toprağa zarar veriyor
Anızın yakılması toprağa zarar veriyor
- İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Alper Durak:
- "Eğer anız yakılırsa topraktaki mikroorganizmalar ölür"
- "Bu da bitkisel üretimde bir gerilemeye yol açmaktadır"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Durak, toprağın ilk 30 santimlik kısmında yaşayan mikroorganizmaların belli sıcaklık derecelerinde yaşamlarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Eğer anız yakılırsa buradaki mikroorganizmalar ölür. Bu da bitkisel üretimde bir gerilemeye yol açmaktadır" dedi.
Prof. Dr. Alper Durak, toprağın verimli kullanımı hakkında açıklamalarda bulunarak, toprağın fazla işlenmesinin toprağın yapısını ve özelliklerini kaybetmesine yol açacağını söyledi. Durak, "Ama bizim çiftçimiz 'Ne kadar çok işlersem o kadar iyi olur' diye düşünür. Oysaki toprağı mümkün oldukça az işlememiz gerekir. Çünkü toprağın birleştirici özelliği ve yapısını bozmamamız gerekir" ifadelerini kullandı. Günümüzde organik gübrelemenin ön plana çıktığını dile getiren Durak, "Bunun nedeni organik madde toprakta ne kadar fazlaysa toprağın sağlık derecesi de o kadar fazladır. Kimyasal gübrelerin olumsuz yanı tuz olmasıdır. Toprak giderek tuzlu toprağın PH değeri değişmektedir ve besin elementlerinin bitkilere yarayışı azalmaktadır. O yüzden toprağın organik maddesinin artırılmalı organik gübreye teşvik edilmesi gerekir. Organik gübreleme toprağın yapısı ve özellikleri açısından önemlidir" şeklinde konuştu. Durak, çiftçinin kendi arazisinde uyguladığı işlemlerin birçoğunun toprağın bozulmasına, tuzluluk oranın artmasına ve verimsiz hale gelmesine neden olduğunu belirterek, çiftçinin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerektiğini kaydetti. Çiftçilere uyarılarda bulunan Durak, toprağın ilk 30 santimlik kısmının canlı olduğunu ve orada yaşayan mikroorganizmaların belli sıcaklık derecelerinde yaşamlarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Eğer anız yakılırsa buradaki mikroorganizmalar ölür. Bu da bitkisel üretimde bir gerilemeye yol açmaktadır. Bu nedenle anızın yakılması çok yanlış bir işlemdir" şeklinde konuştu.
(BT-SD-Y)

23.05.2017 13:40:17 TSI
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