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El-İzi Atölyesi kursiyerlerinden sergi

23 Mayıs 2017 Salı, 13:41
El-İzi Atölyesi kursiyerlerinden sergi
El-İzi Atölyesi kursiyerlerinden sergi

(Fotoğraflı)

Hurşit Topal
BURSA (İHA) - Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi El-İzi Gönüllü Sanat Atölyesi kursiyerleri eserlerini sergiledi.
Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen sergide, yaklaşık 60 yağlı boya tablo yer aldı. 7 aylık emeğin ürünü olan 7 kursiyerin eserleri ilgi gördü. Atölyenin 10 yıldır devam ettiğini belirten Türkan Şen, Nilüfer Kent Konseyi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. Şen, "10. yılını dolduran kursumuzda kadınların, hem sosyal hayatın içinde daha fazla yer almalarını hem de yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Kursa ilk başladıklarında çöp insan çizemeyen kadınlar, amatör malzemelerle birbirinden güzel çalışmalara imza atıyorlar" dedi.
Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Pınar Göz, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına kursiyerleri kutlayarak plaket verdi. Sergi 25 Mayısa kadar açık kalacak.
(MŞ)

23.05.2017 13:41:42 TSI
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