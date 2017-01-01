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Altınovalı tekvandoculardan büyük başarı



Mehmet Mercan

YALOVA (İHA) - Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen tekvando şampiyonasına Altınovalı sporcular damga vurdu.

Yalova Gençlik ve Spor İl müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası münasebetiyle 90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Teşvik Tekvando Şampiyonasına Altınova damga vurdu. Altınova Belediyespolu tekvandocular 12 altın, 13 gümüş ve 9 bronz madalya aldı. Sporcular madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan'ın elinden aldı.

Altınova Belediyespolu Tekvando Antrenörü İsa Gündağ, sporcularının ilk kez resmi müsabakada yarıştığını söyleyerek, alınan sonuçtan memnun olduklarını ifade etti. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da sporcuları tebrik etti.

(MM-MŞ)



23.05.2017 13:47:33 TSI

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