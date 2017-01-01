ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Rektör Alkan, İmam Hatip Ortaokullarının yöneticileriyle buluştu

23 Mayıs 2017 Salı, 13:47
Rektör Alkan, İmam Hatip Ortaokullarının yöneticileriyle buluştu
Rektör Alkan, İmam Hatip Ortaokullarının yöneticileriyle buluştu

(Fotoğraflı)

M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, İmam Hatip Okulları'nın müdürleri ile bir araya geldi.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile merkezdeki İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları müdürlerinin katıldığı istişare toplantısında Çorum'da eğitim alanında birlikte neler yapılabileceği masaya yatırıldı.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Milli Eğitim Müdürlüğü ile çok sayıda çalışma yaptıklarını belirterek, "İmam Hatip Okullarımızla da çalışma yapmak istiyoruz. Çorum'da eğitimi geliştirmek için ne yapabiliriz? Üniversite olarak her türlü desteği vermeye, üniversitemizin imkanlarını paylaşmaya hazırız. Ülkemizde önemli gelişmeler oluyor. Birlikte başarı hikayeleri oluşturalım" dedi.
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan öncülüğünde çok sayıda işbirliği yaptıklarını ve başarılı çalışmalara imza attıklarını dile getiren Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise, 'Çorum kazanıyor. Kendisine eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Gençlerimiz için birlikte daha neler yapabileceğimizi görüşmek için buradayız." dedi.
Toplantıda okul müdürleri söz alarak taleplerini dile getirdiler.
(MMY-BÖ)

23.05.2017 13:47:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sungurlu seçim heyecanı
YEREL

SUNGURLU SEÇİM HEYECANI
Çorum'daki leblebi üreticileri denetlendi
YEREL

ÇORUM'DAKİ LEBLEBİ ÜRETİCİLERİ DENETLENDİ
Su yerine ilaç içen şahıs zehirlendi
YEREL

SU YERİNE İLAÇ İÇEN ŞAHIS ZEHİRLENDİ
Sungurlu şehir stadyumda sona gelindi
YEREL

SUNGURLU ŞEHİR STADYUMDA SONA GELİNDİ
45 yıl sonra mezun oldukları okulda buluştular
YEREL

45 YIL SONRA MEZUN OLDUKLARI OKULDA BULUŞTULAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Manchester Arena'da terör saldırısı!
DÜNYA

İNGİLTERE'DE KONSER SIRASINDA PATLAMA!

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 400 yıllık mezarlığın sırrı çözüldü
  • 4 Bilgisayar efekti gibi görünüyor ama...