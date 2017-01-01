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Rektör Alkan, İmam Hatip Ortaokullarının yöneticileriyle buluştu



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, İmam Hatip Okulları'nın müdürleri ile bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile merkezdeki İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları müdürlerinin katıldığı istişare toplantısında Çorum'da eğitim alanında birlikte neler yapılabileceği masaya yatırıldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Milli Eğitim Müdürlüğü ile çok sayıda çalışma yaptıklarını belirterek, "İmam Hatip Okullarımızla da çalışma yapmak istiyoruz. Çorum'da eğitimi geliştirmek için ne yapabiliriz? Üniversite olarak her türlü desteği vermeye, üniversitemizin imkanlarını paylaşmaya hazırız. Ülkemizde önemli gelişmeler oluyor. Birlikte başarı hikayeleri oluşturalım" dedi.

Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan öncülüğünde çok sayıda işbirliği yaptıklarını ve başarılı çalışmalara imza attıklarını dile getiren Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise, 'Çorum kazanıyor. Kendisine eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Gençlerimiz için birlikte daha neler yapabileceğimizi görüşmek için buradayız." dedi.

Toplantıda okul müdürleri söz alarak taleplerini dile getirdiler.

(MMY-BÖ)



23.05.2017 13:47:52 TSI

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