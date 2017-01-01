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Otomobil ile çapa motoru çarpıştı: 1 yaralı

23 Mayıs 2017 Salı, 13:47
Otomobil ile çapa motoru çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile çapa motoru çarpıştı: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Yasin Kayacı
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde çapa motoru ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Gürün ilçesi Çardak mevkiinde meydana geldi. Malatya istikametinden Gürün istikametine seyir halindeki Hüseyin Bulut (29) idaresindeki çapa motoruna Ömer Haspul (47) idaresindeki 38 SD 9436 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan çapa motorunun sürücüsü ağır yaralandı. Bulut, 112 sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Bulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(UY-

23.05.2017 13:47:59 TSI
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