Öğrenme Şenliğinde mehteran takımı öncülüğünde kortej yürüyüşü

- Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlü Fazilet Durmuş;

- "Temel becerilere sahip olmak ve okur yazar olmak, iyi bir iş bulmak için yeterli değildir"

- Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı;

- "Her zaman gençlerimizin, çocuklarımızın eğitimimizin yanında olduk"



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversite ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 2. Öğrenme Şenliği'nin açılış programı mehteran takımının öncülüğündeki kortej yürüyüşü ile başladı.

Şenlik, Cumhuriyet Meydanından Söğüt Çocuklar Mehter Takımı eşliğinde Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlü Fazilet Durmuş ve kalabalık grup yürüyerek, Hürriyet Mahallesindeki Kapalı Pazarında içerisinde bulunan şenlik alanına geldiler. Buradaki programa Bilecik Valisi Süleyman Elban, vali yardımcıları, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlü Fazilet Durmuş, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan Öğrenme Şenliği, Pelitözü İlkokul öğrencilerinden Oğuzhan Ortakaya ve Yağmur Özmen'in İstiklal Marşı işaret diliyle sunmaları ilgiyle izlendi. Açılış konuşmasını yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Öğrenme Şenliği, "Hayat Boyu Öğrenme" faaliyetlerine katılımı arttırmayı hedefleyen, öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendiren, eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden, sanatsal ve kültürel gösteriler içeren programlı etkinlikler bütünü olduğunu söyledi. Öğrenme Şenliği, bireylerde kendilerini geliştirme konusunda merak ve istek uyandırarak, öğrenmenin eğlenceli yönünün fark edilmesini ve bireylerin öğrenme süreçlerine aktif olarak katılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini anlatan Durmuş, sözlerine şöyle devam etti;

"Öğrenme Şenlikleri, dünyanın çeşitli kentlerinde yıllardır başarı ile uygulanmakta olan ve hayat boyu öğrenme sürecine katkı sağlayan faaliyetlerdir. Dünyada ilk olarak 1967 yılında okuma yazma haftası olarak kutlanmaya başlamış, daha sonra pek çok ülkede kapsamlı Öğrenme Şenlikleri düzenlenmeye başlamıştır. Öğrenme şenliklerini diğer öğrenme faaliyetlerinden ayıran en önemli özellik, öğrenme süreçlerine aktif olarak katılım imkanı sunmasıdır. Bireysel gelişmeye yönelik merak ve istek uyandırma özelliği ile de yürütülen diğer hayat boyu öğrenme faaliyetlerinden daha etkili olmaktadır. Hızla değişen toplumlarda hayat boyu öğrenme, iş gücü piyasasına dahil olabilme açısından çok önemlidir. Temel becerilere sahip olmak ve okuryazar olmak, iyi bir iş bulmak için yeterli değildir. Günümüzün esnek iş gücü piyasasında istihdam edilebilir konumda kalabilmek için eğitim ve öğretime sürekli ihtiyaç vardır. İnsanların sadece ülkesindeki değil, dünyadaki toplumsal gelişmelere ve değişime uyum sağlamalarına yardımcı olmak, ekonomik ve sosyal yaşama aktif katılımlarını kolaylaştırmak yaşamlarını daha etkin bir biçimde düzene koyma ve denetleme yeteneklerini geliştirmek ve sosyal açıdan dışlanmalarını engellemek için Hayat Boyu Öğrenmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde Hayat Boyu Öğrenmeye katılım oranı oldukça düşüktür. İlimizde bin 915 tane kurs açılmış, 44 bin 792 tane kursiyer katılmıştır."

"Her zaman gençlerimizin, çocuklarımızın eğitimimizin yanında olduk"

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ise; bu yıl 2'incisi düzenlenen Öğrenme Şenliğinin öğrencilere yararlarını dile getirerek, "Ne mutlu ki bizlere eğitimin ve öğrenimin bir şenlik ortamı içerisinde gerçekleştiriyoruz. İlimiz çocuğuyla, genciyle, büyüğüyle, yaşlısıyla el ele gönül, gönülle vererek devletimizin önderliğinde her gün değişiyor ve gelişiyor. Bunun içerisinde en büyük rol geleceğimizin teminatı gençlerimiz. Onları bugüne ve geleceğe en iyi şekilde hazırlama noktasında hep birlikte çaba gösteriyoruz. Tabii ki bunun en önemli noktası eğitim ve öğrenim, okullarımız. Milli eğitim camiamız gecesiyle, gündüzüyle geleceğimizi dantel gibi işliyor ve geleceğimizi emin ellere emanet etme noktasında çaba harcıyor. Öğrencilerimizi kutluyorum ve onlarla gurur duyuyoruz çünkü geleceğimiz onlara emanet ediyoruz. Bizler Bilecik Belediye Başkanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her zaman gençlerimizin, çocuklarımızın eğitimimizin yanında olduk. Onlarla birlikte olmanın haklı hazzını ve gururunu yaşadık. Bu alanda karınca nispetince bir nebze de katkımız oluyorsa kendimizi bu noktada mutlu had ederiz, gururlu hissederiz. İnşallah bu öğrenim şenliği güzel bir şekilde başladığı gibi güzellikler içerisinde sonuçlanır. Gelecek yıllarda da büyük bir heyecanla da devam eder" dedi.

Konuşmaların ardından Söğüt Çocuklar Mehter Takımı gösterisi, Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Ritim Grubu gösterisi, Pelitözü İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencilerinin İşaret Dili Gösterisi, Kızıldamlar Köyü Kültür Derneği Halk Oyunları ekibi gösterisi ile devam etti. Protokol üyeleri 2. Öğrenme Şenliği kurdelesinin kesmelerinin ardından, protokol üyeleri kurulan stantları gezdi. Son olarak Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanlığı tarafından katılımcılara pilav ikramı ile son buldu.

