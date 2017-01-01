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Çerkezköy Belediyesi'nin MOBESE merkezi çalışmaları

23 Mayıs 2017 Salı, 13:50
Çerkezköy Belediyesi'nin MOBESE merkezi çalışmaları
Çerkezköy Belediyesi'nin MOBESE merkezi çalışmaları

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Çerkezköy Belediyesi tarafından ilçeye yapılması planlanan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) Merkezi, Zabıta Müdürlüğü ve AFAD Hizmetleri Binası için hafriyat çalışmalarına başlandı.
Fevzipaşa Mahallesi'nde yapılan ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan MOBESE Merkezi, Zabıta Müdürlüğü ve AFAD Hizmetleri Binası yapım işi ihalesinin Nisan ayı içinde gerçekleştirildiğini anımsatan Belediye Başkanı Vahap Akay, "İhalemiz sonuçlandı ve yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Dün itibariyle projenin yapılacağı alanda hafriyat çalışmalarına başlandı. Hafriyat ve zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından da MOBESE Merkezi, Zabıta Müdürlüğü ve AFAD Hizmetleri Binamızın temelini atacağız" dedi.
Merkez hakkında bilgiler veren Başkan Akay, "MOBESE Merkezi, Zabıta Müdürlüğü ve AFAD Hizmetleri Binası'nın toplam bin 724 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Binamız bodrum kat, zemin kat, 1. kat, 2. kat ve çatı piyesinden oluşacak. Binanın bodrum katında depo ve toplantı odaları bulunacak. Zemin katı Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 1. katında ise AFAD hizmetleri verilecek. Binanın 2. Katı ise TEDES ve MOBESE hizmetlerinde kullanılacak. Binaya ek olarak yaklaşık 50 araçlık da otopark alanı oluşturulacak" açıklamalarında bulundu.
(YG-SO-Y)

23.05.2017 13:50:15 TSI
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