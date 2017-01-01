YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çerkezköy Belediyesi'nin MOBESE merkezi çalışmaları

Çerkezköy Belediyesi'nin MOBESE merkezi çalışmaları



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Çerkezköy Belediyesi tarafından ilçeye yapılması planlanan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) Merkezi, Zabıta Müdürlüğü ve AFAD Hizmetleri Binası için hafriyat çalışmalarına başlandı.

Fevzipaşa Mahallesi'nde yapılan ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan MOBESE Merkezi, Zabıta Müdürlüğü ve AFAD Hizmetleri Binası yapım işi ihalesinin Nisan ayı içinde gerçekleştirildiğini anımsatan Belediye Başkanı Vahap Akay, "İhalemiz sonuçlandı ve yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Dün itibariyle projenin yapılacağı alanda hafriyat çalışmalarına başlandı. Hafriyat ve zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından da MOBESE Merkezi, Zabıta Müdürlüğü ve AFAD Hizmetleri Binamızın temelini atacağız" dedi.

Merkez hakkında bilgiler veren Başkan Akay, "MOBESE Merkezi, Zabıta Müdürlüğü ve AFAD Hizmetleri Binası'nın toplam bin 724 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Binamız bodrum kat, zemin kat, 1. kat, 2. kat ve çatı piyesinden oluşacak. Binanın bodrum katında depo ve toplantı odaları bulunacak. Zemin katı Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 1. katında ise AFAD hizmetleri verilecek. Binanın 2. Katı ise TEDES ve MOBESE hizmetlerinde kullanılacak. Binaya ek olarak yaklaşık 50 araçlık da otopark alanı oluşturulacak" açıklamalarında bulundu.

(YG-SO-Y)



23.05.2017 13:50:15 TSI

NNNN

