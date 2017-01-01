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İznik Müzesi ziyarete açılıyor

23 Mayıs 2017 Salı, 13:51
İznik Müzesi ziyarete açılıyor

Ali Karatekin
BURSA (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, Bursa'nın İznik ilçesinde İznik'te incelemelerde bulundu.
İncelemeler sırasında açıklamada bulanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, İznik Müzesinde restorasyon aşamalarında sona gelindiğini ve 2017 yılı içerisinde ziyarete açılacağını belirtti. Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Damar ile İznik'e gelen Kocameşe, Kaymakam Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Osman Sargın ile tarihi eserleri ve kazı alanlarını gezdi.İznik Çini, Kültür ve Çini Festivali stantlarını da ziyaret eden Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, arkeologlar ve yetkililer ile İznik Müzesi'ndeki çalışmalar ile mevcut müze arkasında bulunan tarihi alanı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Heyet ardından Ayasofya Orhan Camii, Roma tiyatrosu, su altı bazilikası ve İznik Çini Vakfı'na geçerek, buralarda yapılan çalışmaları inceledi. Heyete Çini Vakfı'nda Vakıf Başkanı Prof. Dr. Işıl Akbaygil da refakat ederek İznik çinisinin serüvenini anlattı.
(MŞ)

23.05.2017 13:51:22 TSI
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