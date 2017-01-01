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Asrı Vefa Derneğinden tahta araba yarışlarına destek



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Asrı Vefa Derneği Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar Ortaokulunda düzenlenen Geleneksel Tahta Araba Yarışmasına destek verdi.

Asrı Vefa Derneği yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarına devam ederek gençlere desteklerini sürdürüyor.Bu çalışmalar kapsamında dernek gönüllüleri ve üyelerinden oluşan bir ekip Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar Orta Okuluna ziyaret ederek okul bünyesinde geleneksel olarak her yıl düzenlenmekte olan "Tahta Araba" yarışmasında dereceye giren öğrencilere katkıda bulundu. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler ile dereceye giren öğrenciler için çeşitli hediye takdim ettiklerini ifade eden Asrı Vefa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Çakıcı "Bu tür yarışmalar eğitime olumlu katkı sağlamaktadır. Gelecek nesillerin geleneklerine bağlı, öz güveni yüksek ve sosyal becerileri gelişmiş bireyler olmalarına önem göstermekteyiz. Bu sebeple teşvik amaçlı destek sağlamayı istemekteyiz." dedi.

Hasanlar Ortaokulunda düzenlenen Geleneksel Tahta Araba Yarışması sonunda düzenlenen ödül töreninde Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Asrı Vefa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Çakıcı'ya plaket verdi.(MA-EFE)



23.05.2017 13:54:59 TSI

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