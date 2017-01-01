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İstatistikçilere 'iletişim' eğitimi

23 Mayıs 2017 Salı, 14:00
İstatistikçilere 'iletişim' eğitimi
İstatistikçilere 'iletişim' eğitimi
- İletişim Uzmanı ve Kitle Konuşmacısı Canten Kaya, bireyin iş hayatındaki başarısını etkileyen en önemli faktörlerden birinin 'özgüven' olduğunu vurguladı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik olarak; 'İletişim ve Motivasyon' konu başlığı altında eğitim verildi.
Eğitim etkinliğinde konuşan İletişim Uzmanı ve Kitle Konuşmacısı Canten Kaya, istatistikçilere stresle başa çıkabilmenin tüyolarını verdi, 'takım ruhu' vurgusunda bulunup, çalışma hayatında bireylerin kendisini nasıl işe motive etmesi gerektiğini anlattı.
TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nda yer alan konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerine, kurum çalışanları da yoğun ilgi gösterdi. TÜİK Adana Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin'in de katıldığı etkinlikte konuşan İletişim Uzmanı ve Kitle Konuşmacısı Canten Kaya, 'İletişim ve Motivasyon' konulu bir sunum yaptı. Alan çalışmalarında ilk izlenimin önemli olduğuna dikkat çeken Canten Kaya, karşılaşılan zorluklarla nasıl ve ne şekilde başa çıkılacağının tüyolarını da verdi.
İstatistikçilere çalışma hayatında karşılaşılan zorlukların başa çıkma yöntemleri konusunda da bilgiler veren Kaya, 'takım ruhu' vurgusu yaptı. Beden dilinin öneminin de altını çizen Kaya, bireyin iş hayatındaki başarısını etkileyen en önemli faktörlerden birinin de 'özgüven' olduğunu vurguladı. Kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Kaya, sunumunda kurum çalışanlarına bazı eğlenceli uygulamalar da yaptırdı.
Katkı ve katılımlarından dolayı İletişim Uzmanı ve Kitle Konuşmacısı Canten Kaya'ya teşekkür eden TÜİK Adana Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin de, "Bu eğitim çalışmamızın, kurum çalışanlarımız üzerinde olumlu bir etki oluşturup, çalışma hayatında onların nasıl ve ne şekilde motive olup, başarılarını nasıl arttıracaklarının da ipuçlarını verdi. Personelimizin gelişimi ve bilinçlendirme faaliyetlerini önemsiyoruz. Bu gibi etkinliklerimiz, önümüzdeki dönemde de devam edecek" dedi.
(ELF-Y)

23.05.2017 14:00:57 TSI
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