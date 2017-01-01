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Tarım müdürü Yolcu çiftçileri uyardı



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IĞDIR (İHA) - Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, çiftçilere elma iç kurdu ilaçlaması konusunda uyarılarda bulunarak, elma iç kurduna karşı birinci döl, birinci ilaçlama zamanının geldiğini söyledi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürü Özkan Yolcu, "İl Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılan teknik çalışmalar ile tahmin ve erken uyarı İstasyonumuzdan alınan veriler doğrultusunda, ilimizde çiftçilerimizin elma ana zararlısı ve elma iç kurdu zararlısının birinci dölüne karşı ilk ilaçlamalarını 21 Mayıs 2017 tarihinden itibaren üç gün içinde yapmaları gerekmektedir. Elma iç kurdunun birinci döneminin birinci ilaçlamasından sonra ikinci ilaçlamasının da kullanılacak ilacın etkinlik süresine göre 14-18 gün sonra mutlaka yapılması gerekmektedir. Çiftçilerimiz mücadelede kullanacakları ilaçları ve gerekli bilgileri il müdürlüğümüz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünden öğrenebilirler. Önemli miktarda ürün kaybına sebebiyet veren elma iç kurduna karşı üreticilerimizin birinci döl, birinci ilaçlamaya bu günlerde başlanması gerekiyor. Gerek köy ziyaretlerimizde gerekse yüz yüze görüşmelerimizde ürün kaybına sebebiyet veren elma iç kurduna karşı mücadele edilmesi gerektiği konusunda üreticilerimize uyarı yapıyoruz" dedi.

(ET-AT-Y)



23.05.2017 14:02:27 TSI

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