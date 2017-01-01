YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gebze'den Silvan'a ziyaret

Gebze'den Silvan'a ziyaret



(Fotoğraflı )



Yusuf Batı

DİYARBAKIR (İHA) - Kocaeli'nin Gebze İlçe Belediye Başkanı Adnan Köşker, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine kazandırılacak projeler hakkında İlçe Kaymakam Adem Çelik ile istişarelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Silvan'da belediyecilik çalışmaları alanında tecrübe paylaşımı için görevlendirilen Gebze İlçe Belediye Başkanı Adnan Köşker, Silvan Belediyesine görevlendirilen İlçe Kaymakamı Adem Çelik'i ziyaret ederek, projeler hakkında istişarelerde bulundu. Köşker'e, Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran ve Etüd-Proje Müdürü Güngör Korkmaz ve Diyarbakır DİSKİ Genel Müdürü Ahmet Karadağ eşlik etti.

Ziyarette konuşan Köşker, "Burası bizim başın beri görev aldığımız bölge, DİSKİ Genel Müdürümüz ile beraber Kocaeli'nde beraber görev yaptık. Beraber çalıştığımız dönemler oldu, üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu tür hizmette yılların sorunu birden çözülmüyor, zaman alıyor süreç ve imkanlar meselesidir. Elimizde sihirli değnek yok elimizde ki en güzel sihirli değnek ihlas ve samimiyettir. İhlas ve samimiyetimiz varsa, çalışma gayretimiz var ise, mücadele etmek istiyorsak, çalıştığımız zaman süreci iyi değerlendirebiliriz. İnsanların sağlığı, sıhhati ve refahı için yapılan hizmetler İslami bir vazifedir. Hepiniz bu göreve layıksınız, belediye hizmet kurumu, memnuniyet olması lazım insanlarda en iyi memnuniyetin yolu da çalışmaktır. Bir samimiyet, tasarruf varsa, birikim ve işler istişare ile yapılıyorsa işler bereketli olur. Silvan güzel bir yer, güzel bir bölge, maneviyatı güçlü olan bir bölge ve verimli bir bölgedir. Silvan Barajı bittiği gün bu bölgede 355 bin kişiye ekmek sağlayacaktır. Türkiye'nin milli geliri kişi başı 12 bin dolardır, Silvan Barajı faaliyete geçtikten sonra bölgesel bazda baktığımız zaman bu oran kişi başı 20 ile 30 bin dolar arası ticari yapıya sahip olacaktır" dedi.



40 milyon TL'lik proje

Daha sonra ilçe için yapılan ve yapılacak projeler hakkında konuşan DİSKİ Genel Müdürü Ahmet Karadağ, "Bir etüt projemiz oldu bunu tamamladık ve bu projelendirmenin sonucunda da Silvan üzerinde baktığımızda Silvan'ın merkez ve kırsal mahallelerinde yapılması gereken temel çözümlemelerle ilgili olarak bir yol haritasını Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanımız ile birlikte belirledik. İPA kapsamında yürütülen İçme suyu projesinin belirli aksaklıkları vardı, bu aksaklıkları deruhte ederek, ortak değerlendirmeler yaptık. Ramazan ayı içerisinde ihalenin neticeleneceğini, en geç temmuzun ilk haftasında da yer teslimi yapılarak projenin hayata geçirileceğini şimdiden söyleyebiliriz. Bu proje yaklaşık 40 milyon olan bir projedir. Sadece kanalizasyon projesi değil bu, aynı zamanda yağmur suyu projesi de kurulması lazım. Ayrıca önümüzdeki yıl atık su arıtma tesisini de inşallah Silvan'ımıza kazandıracağız. Kırsal mahallelerde bulunan su depolarının klorlanması ile ilgili bir sistemimiz var yeni sistem su depolarını otomatik dozajlama yapan pompalarla donattık" diye konuştu.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik ise, şunları kaydetti:

"Daha güzel bir Silvan için hem sizlerle, Gebze Belediye Başkanımızla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizle, özelinde DİSKİ Genel Müdürümüzle çok güzel çalışmalar ortaya çıkarıyoruz. Doğduğum değilse de doyduğum şehirden geliyor olmaları benim için yarıca bir avantajdır. Ben kendilerine Silvan için sunmuş oldukları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ne zaman ihtiyacımız olsa bir kardeş şehir olmanın ötesinde özel bir ilgi ve alaka ile karşılaştık. Biz hepimiz burada bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştirmek için gayret ediyoruz."

Program çerçevesinde Hasuni Anaokulunu ziyaret eden heyet, burada çocuklara çeşitli hediyeler verdikten sonra, Gebze'den gönderilen 500 adet bisikleti Şehir Stadyumunda düzenlenen törenle çocuklara dağıttı.

(YB-MP-Y)



23.05.2017 14:02:40 TSI

NNNN

