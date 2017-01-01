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Başkan Kocamaz, hayırsever iş adamları ile bir araya geldi



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, gıda sektöründe faaliyet gösteren işadamları ile bir araya geldi. Ramazan ayının yardımlaşma ve bereket ayı olduğunu belirten Kocamaz, ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında yardımeli uzatılması konusunda hayırsever iş adamlarından destek istedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının yaklaşması ile beraber hazırlıklarına son hızla devam ederken, Başkan Kocamaz ise gıda sektöründe faaliyet gösteren iş adamları ile akşam yemeğinde araya geldi. Kocamaz, iş adamları ile yaklaşan Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi ve kentin sorunları üzerine sohbet etti. Amaçlarının Mersin'deki Ramazan ve yardımlaşma kültürünü yaşatmak olduğunu ifade eden Kocamaz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal hizmetler anlamında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar, burslar dahil olmak üzere birçok hizmeti hayata geçiriyoruz. Hiçbir istisna gerçekleştirmiyoruz. Ayrım yapmıyoruz. Ama sadece bizlerin çabasıyla bu ihtiyaçları karşılamayız. Kentin önde gelen iş adamlarının da bu konuda bizlere destek olması gerekiyor" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana Mersin'de Ramazan aylarını, Ramazan kültürüne ve geleneğine uygun olarak yaşatmayı amaçladıklarını kaydeden Kocamaz, "Biz Ramazan ve yardımlaşma kültürünü Mersin'de yaşatmak istiyoruz. Yardımlaşmayı arttırmamız lazım. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısı çok fazla. Bazı iş adamları bana gelerek, 'Hizmetlerinizde biz de size destek olmak istiyoruz' dediler. Karmaşa olmaması adına belli bir merkezden bu yardımlar ve dağıtımlar yapılırsa kargaşanın önüne geçilebilir. Biz de sizleri bugün bu amaçla davet ettik. Böyle bir sosyal projede nasıl bir yöntem seçilir, nasıl bir yol izleriz diye konuşmak istedik" şeklinde konuştu.

Yemekte iş adamlarının sorularını yanıtlayan ve onlarla sohbet eden Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmetler kapsamında hayata geçirdiği hizmetler hakkında bilgiler verdi.

(KRY-Y)



23.05.2017 14:03:11 TSI

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