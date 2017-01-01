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AK Parti Milletvekili Balta Olağanüstü Kongre'yi değerlendirdi

- AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta:

- "Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor"



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TRABZON (İHA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti 3. Büyük Olağanüstü Kongresi'ni değerlendirerek, bin 370 delegenin oyu ile AK Parti Genel Başkanlığına seçilen Recep Tayyip Erdoğan'la yeni atılım döneminin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 998 gün aradan sonra yeniden AK Parti Genel Başkanı olması Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı olacağını ifade eden Balta ''Olağanüstü kongremiz geçmiş kongrelerimiz gibi yine büyük bir coşku içinde gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanından AK Parti'ye gönül veren on binler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden genel başkan seçildiği tarihi güne şahitlik etmek için Ankara'ya akın etti. Yaşanan büyük coşku salona sığmadı. Aziz Milletimizin de desteğiyle bu büyük hasret artık son buldu. AK Parti 3'üncü Büyük Olağanüstü Kongresi sonuçlarının ülkemizin ve milletimizin yeniden yükselişine vesile olacağına inancımız tamdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeni atılım dönemi başlıyor. Türkiye demokrasi ve özgürlükler alanında daha da gelişerek, ülkemiz her alanda büyük değişim ve reformlarla daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi milletimizle birlikte artık ihya ve inşa dönemindeyiz" dedi.



"Türkiye'ye çok daha güçlü bir kimlik kazanacak"

Bu dönemin yeni bir dönem olacağının altını çizen Milletvekili Balta, "2023 Türkiye'sine giden bu yolda daha hızlı kararlar alınan bir dönem olacak. Bu anayasa değişikliğinden sonra ülkemiz bir nefes aldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yeniden partimizin başına geçmesiyle, yeni bir sinerji oluşturulacaktır. AK Parti'nin siyaset üretme fonksiyonu güçlenecektir. Hem hükümette hem de partide siyaset üretecek güç, moral ve motivasyona kavuşacaktır. Dolayısıyla ülkemiz çok daha güçlü bir kimlik kazanacaktır. Partimiz, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tıpkı bir çınar ağacı gibi kendi kökleri üzerinde büyümesini sürdürecektir. Artık Türkiye'nin varmak istediği yeni ve yüksek hedefler için start verilmiştir. Bu süreçte Türkiye, demokratik dönüşümün tamamlanacağı 2019 yılına kadarki geçiş dönemini, ihtiyacı olan donanımlarını inşa ederek geçirecektir. Bir yandan uyum yasaları çıkarken, öteki yandan yeni tarz siyaset anlayışı siyasi zeminde yerini bulacaktır. Yükümüz ağır vazifemiz bir o kadar kutsaldır. Bizler de tüm AK Parti Teşkilatlarımızla bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Kurucu Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile kutlu davamızı ilk günkü aşkla ve azimle geleceğe taşımak için çok çalışacağız. Bu yeni dönemle birlikte ülkemizin 81 vilayeti topyekun gelişip büyüyecek Trabzonumuz da daha fazla kalkınacaktır. MKYK' ya seçilen İçişleri Bakanı Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu ve diğer parti organlarına görev alan parti yönetimini canı gönülden tebrik ediyorum. Bu kutlu yürüyüşün, büyük kongremizin tüm ülkemize, milletimize ve Trabzonumuza hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

(BK-ÖS-Y)



23.05.2017 14:03:12 TSI

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