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Aşkale'de gıda denetimi

23 Mayıs 2017 Salı, 14:04
Aşkale'de gıda denetimi
Aşkale'de gıda denetimi

(Fotoğraflı)

Celal Dilsiz
ERZURUM (İHA) - Aşkale İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde yapılan rutin gıda denetimlerinin yanı sıra yaklaşan Ramazan ayı öncesi ilçedeki tüm esnafa yönelik gıda denetimi gerçekleştirildi.
Aşkale Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mustafa Evran'nın da katıldığı kontrollerde ilçede gıda satışı yapan tüm esnaf denetlendi.
Denetimlerde işletmelerin temizliği ve gıdaların sağlıklı olup olmadığının kontrol edilmesinin yanı sıra İşletme sahiplerinin de sıkıntı ve dertleri dinlenerek çözüm önerileri sunuldu. Yapılan denetimlerde raflar temizliği ve raflarda bulunan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri kontrol edilerek günü yaklaşan ve son kullanma tarihi geçmiş olan ürünler raflardan indirildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Müdürü Mustafa Evran denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini kaydederek gıda yasasına aykırı durumlarda yasal işlemlerin derhal uygulanacağını söyledi.
Evran, "Denetimler kapsamında marketler lokantalar fırınlar pastaneler gibi toplu üretim ve tüketim yapılan gıda satılan işyerleri Ramazan ayı süresince de denetlenecek. Gerek bakanlığımız gerekse ilçe müdürlüğümüz yasalara uygun olmayan hiçbir gıda satışına izin vermeyecektir" dedi.
(CD-AT-Y)

23.05.2017 14:04:21 TSI
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