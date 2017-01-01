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NEÜ ilk mezunlarını törenle uğurladı



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KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Fen Fakültesi, Ağız ve Diş Sağlığı, Değirmencilik bölümleri ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin ilk mezunlarını törenle uğurladı.

Öğrencilerin mini konseriyle başlayan Fen Fakültesi bölümünün mezuniyet töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Emin Aydın, ilk olarak Fen Fakültesi hakkında bilgi verdi. Toplam 50 öğretim elemanı ile eğitim - öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Prof. Dr. Aydın, "Öğretim üyelerimiz konusunda uzman, iyi eğitim almış, genelde genç, donanımlı ve gayretli akademisyenlerden oluşuyor. Fakültemiz lisans eğitimi veren 4 bölüm, lisansüstü eğitim veren 6 bölüm ile bölgemizin ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak projeler ve gerçek sorunlara çözümler üretecek öneriler geliştirerek geleceğe güvenle bakmaya devam ediyor. Biyoteknoloji bölümünde 161, moleküler biyoloji ve genetik bölümünde 153, matematik ve bilgisayar bilimleri bölümünde 118 ve istatistik bölümünde 19 öğrenci olmak üzere toplam 451 lisans öğrencisi ve 202 lisansüstü öğrencisiyle akademik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün 83 gencimizi büyük bir mutluluk, gurur ve heyecan içerisinde bundan sonraki yaşamlarına uğurluyoruz" dedi.



Ağız ve Diş Sağlığı ve Değirmencilik Bölümleri de ilk mezunlarını verdi

NEÜ Seydişehir Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı ve Değirmencilik Bölümü de ilk mezunlarını verdi. İki bölümün de ihtiyaç odaklı açıldığını söyleyen Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Arıkan, özgüveni yüksek, nitelikli, donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Öğrencilere bundan sonraki iş hayatlarında başarılar dileyen Arıkan, hocalara da teşekkür etti.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu ise, "Bugün, bu bölümlerden mezun olacak öğrencilerimizin iş konusunda kaygıları olmayacak. Mezuniyetten sonra en kısa sürede inşallah işlerini bulacaklar. Bu iki bölüm üniversitenin ve diğer bölümlerin geneline oranla daha avantajlı, daha iyi durumdalar" dedi.



Mühendis ve mimarların mezuniyet sevinci

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Dekan Prof. Dr. Adnan Özdemir, "Geçen yıl fakültemiz İnşaat Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümleri ile ilk mezunlarını vermişti. Bu yıl Bilgisayar, Çevre, Gıda, Harita, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri ile Mimarlık bölümlerinde ilk mezun vermenin sevincini yaşıyoruz" dedi.

Fakültelerinin her yıl büyüdüğünü söyleyen Prof. Dr. Özdemir, gelecek yıl 3 bin 200 öğrencilerinin olacağını kaydetti. 19 farklı ülkeden 50 öğrencilerinin bulunduğunu belirten Özdemir, "110 öğretim elemanı, alanında uzman ve iyi eğitim almış hocalarla kaliteli eğitim veriyoruz" şeklinde konuştu.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Emin Aydın ise, ailelerin iyi bir birey olarak yetiştirip büyüttüğü öğrencileri iyi bir mühendis olarak iş hayatına uğurladıklarını söyledi. Prof. Dr. Aydın, "Mühendislik-Mimarlık mesleği ülkenin kalkınması, gelişmesi için en önemli katkıyı verecek meslektir. Siz de bu katkıyı verecek şekilde donanımlı olarak mezun oldunuz. Sizden beklenen hizmeti yapacağınıza inancım tamdır" diye konuştu.

Gerçekleştirilen programların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edildi. Mezun öğrencilere başarı belgelerinin verilmesi ve keplerin atılmasıyla törenler sona erdi.

(AH-Y)



23.05.2017 14:04:28 TSI

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