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Körfez'den Susuz'a kardeş desteği



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, Kardeş Belediye olan Kars Susuz'a halkın hizmetinde kullanılmak üzere araç hibesinde bulundu. Ziyarette Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'a da 'şehrin anahtarı' hediye edildi.

Körfez Belediyesi, Kardeş Belediye olan Kars'ın Susuz Belediyesine halkın hizmetinde kullanılmak üzere hibe edilen araçları teslim etti. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran dışında Körfez'den Azerbaycan Spor Kulübü Derneği Başkanı Turgut Caferoğlu, Dünya Karapapak Türkler Birliği Kocaeli Şube Başkanı Tazebey Yaşin ile Ardahan Akçakale Köyü Dernek Başkanı Taner Sarıçayır ve STK temsilcileri katıldı.

Susuz Belediye Başkanı Murat Uray tarafından en iyi şekilde ağırlanan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Körfezli heyet, Kars'ın tarihi mekanlarını gezdi.

Araç tesliminde konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Daha iyi bir hizmet için, Kardeş Belediyeler el ele diyerek Körfez'den Kars Susuz'a kardeş elimizi uzattık. Susuz Belediyesi'ne halkın hizmetinde kullanılmak üzere hibe ettiğimiz araçları teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Baran ve beraberindeki heyet daha sonra Susuz Kaymakamı Yusuf İzci'yi makamında ziyaret etti. Gün boyu devam eden ziyaret ve incelemeler sonrasında Susuz Kaymakamı Yusuf İzci ve Belediye Başkanı Murat Uray, Başkan İsmail Baran'a şehrin anahtarını takdim etti.

(İG-RFK-Y)



23.05.2017 14:04:46 TSI

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