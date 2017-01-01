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Mersin'de muhtarlık binaları yenileniyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'de merkeze bağlı muhtarlık binaları bakım onarımdan geçirilerek yenileniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, belli bölgelerde konuşlandırılan koordinasyon şube müdürlükleri ile her talebe kısa sürede müdahalede bulunuyor. Bugüne kadar kent genelinde yüzlerce muhtara bilgisayar ve internet erişimi hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, son olarak bakım ve onarıma muhtaç durumdaki muhtarlık binalarını hizmet çemberine aldı. Kent genelinde ihtiyaç sıralamasına göre bakım ve onarımı yapılan muhtarlık binaları, Mersin İdmanyurdu takımının renkleri olan kırmızı-laciverte boyanarak estetik bir görüntüye kavuşturuldu.

Yürütülen çalışmalar neticesinde kent merkezinde bakım-onarım ve boya işi tamamlanan muhtarlık binalarına, yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tabelalar asılmaya başlandı. Kırmızı zemin üzerine beyaz yazı ile ay-yıldızlı Türk bayrağı renkleriyle tasarlanan tabelalar, Merkez Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından tamirat işi biten 90 adet muhtarlık binasına asılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileten Hürriyet Mahallesi Muhtarı Cuma Çam, "Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gereken eksiklerimiz giderildi. Ufak tefek eksikler oluyor. Onları da istişarelerle tamamlıyoruz. Hizmet noktasında bu işlerimizi Büyükşehir Belediyesi üstlendiği için halka hizmet noktasında vatandaşlarımıza daha fazla vakit ayırabiliyoruz. İş yükümüzü azaltıyorlar. Muhtarlık İşleri Dairesi ile sürekli irtibat halindeyiz. Bu konuda da çok rahatız" dedi.

(HSK-Y)



23.05.2017 14:04:53 TSI

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