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Rabi Kaya İslam Oyunlarında ikinci oldu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateci Mehmet Yakan'ın ardından İslam Oyunlarında, başarılı halterci Rabia Kaya'da Gümüş madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sona eren 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda bayanlar halter 75 kiloda yarışan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Rabia Kaya, koparmada 96 kilo, silkmede 116 kilo ve genel toplamda 212 kilo kaldırarak kilosunda ikinci olmayı başardı. Gümüş madalya kazanan Rabi Kaya, karate de Mehmet Yakan'ın ardından Kağıtspor Kulübüne ikinci gümüş madalyayı kazandırdı. İslam Oyunlarını iki farklı branşta, iki madalya ile tamamlayan Kağıtspor Kulübü uluslararası arenada yine Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş oldu.

(İG-RFK-Y)



23.05.2017 14:05:27 TSI

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