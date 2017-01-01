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Adanalı engelliler İstanbul'u gezdi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği üyelerine İstanbul keyfi yaşattı. Aileleriyle birlikte Boğaz turu yapıp, İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulan Adanalı engelliler, gönüllerince eğlendi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün desteğiyle yurt gezileri yapan, tatil imkanı bulan Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği üyeleri, iki günlük İstanbul Gezisi'nde Boğaziçi'nin eşsiz saraylarını, hisarlarını, köprülerini ve daha bir çok tarihi eserini deniz üzerinden izleme şansı buldu. Haliç'e nazır Pierre Loti Tepesi'ne teleferikle çıkıp, eşsiz manzarayı doyasıya seyreden Adanalı engelliler, İstanbul'un kültür mirası camileri ve müzelerini gezip, hem tarih, hem kültür, hem sanat, hem de yeme-içmenin keyfine vardı.

Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hacer Bulut, Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen İstanbul turunu "rüya gibi bir geziydi" diye yorumlarken, dezavantajlı hemşehrilerini hayata bağlayan hizmetlerinden dolayı Başkan Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti.

Daha önce Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile yurt gezileri yaptıklarını, tatil imkanı bulduklarını vurgulayan Hacer Bulut "Engelli çocuklarımız, uzun yıllar hafızalarından silinmeyecek bir gezi yaptı. Bizim için rüya gibi bir tatil oldu. Bu etkinliğimizin gerçekleşmesinde bizlere destek eden Başkanımız Hüseyin Sözlü'ye ve Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı yöneticilerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

(ELF-Y)



23.05.2017 14:05:46 TSI

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