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İzcilerden macera dolu kamp

23 Mayıs 2017 Salı, 14:06
İzcilerden macera dolu kamp
İzcilerden macera dolu kamp

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor kulübü izcileri tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bisiklet kampında mavi beyazlı izciler, iki gün boyunca zorlu parkurlarda pedal çevirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor kulübü izcileri tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bisiklet kampında mavi beyazlı izciler, iki gün boyunca zorlu parkurlarda pedal çevirdi. Faaliyete 30 bisikletli izcinin yanı sıra Kağıtspor eğitimci liderinden Fatih Akbaş ve izci gönüllüleri de katıldı. Zorlu ve macera dolu parkurlarda pedal çevirmek için yola çıkan izciler Samanlı Dağlarının eşsiz doğasında 60 kilometrelik parkurda iki gün boyunca pedal çevirdiler. Kartepe Pazarçayır izci başlayan kamp, Sultaniye Köyü, Katırözü Orman Deposu istikametinde devam etti. İzciler daha sonra Pamukovaya bağlı Çilekli köyün'de öğle yemeği molası veridi. Molanın ardından izciler, Ercuva Yaylası rotasında devam ederek İnönü yaylasına ulaştı. 40 kilometrelik Zorlu rota boyunca pedal çeviren izciler İnönü yaylasında kamp kurdular. Kamp ateşi yakıp kendilerine verilen kumanyalar ile yemeklerini hazırlayan izcilere ilk yardım, yaban hayat, ve doğada hayatta kalma eğitimleri verildi. Kampın ikinci gününde sabahın erken saatlerinde kalkan izciler İnönü yaylasından kampın bitiş noktası olan Seridereye doğru yola çıktılar. İzciler, Tepecik, güzergahı üzerinden Serindere köyüne kadar uzanan macera dolu parkurda pedal çevirdiler. Faaliyet Serindere kanyonunda son buldu. Samanlı dağlarının eşsiz güzelliği eşliğinde macera dolu bir kampı tamamlayan izciler eşsiz bir deneyim kazandılar.
(İG-RFK-Y)

23.05.2017 14:06:28 TSI
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