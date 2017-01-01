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Öğrenciler sahneledi vali izledi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte Adana Seyhan Leman Sayıt Ortaokulu tiyatro grubunun öğrencilerinin sahnelediği "Komşu Köyün Delisi" adlı oyunu izledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Temsili Vali" olan Neşe Gültepe'nin okulun tiyatro grubunun sahneleyeceği "Komşu Köyün Delisi" oyununa Vali Mahmut Demirtaş'ı davet etmişti.

Vali Mahmut Demirtaş, Seyhan Leman Sayıt Ortaokulu 7/A öğrencisi Neşe Gültepe'nin davetini geri çevirmeyerek, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu Salonu'nda öğrencilerin ustaca sergilediği "Komşu Köyün Delisi" adlı oyunu izledi.

Çukurova Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve davetlilerin ilgiyle izlediği oyunu, öğrenciler büyük bir ustalıkla sahneledi.

Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, okul idarecilerini öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek, sahnelenen oyunu büyük bir keyifle izlediklerini dile getirdi.

(ELF-Y)



23.05.2017 14:07:52 TSI

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