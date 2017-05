YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekili Açıkkapı;"Türkiye artık eskisinden çok daha güçlü"

ELAZIĞ (İHA) - AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı," Türkiye artık eskisinden çok daha güçlü, kararlı şekilde büyümeye ve güçlenmeye devam edecek. Allah'ın izniyle AK Kadrolar kurucu liderimizden hiç bir zaman ayrılmadı ve onun gösterdiği yolda ilerlemekten asla vazgeçmedi"dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı yaptığı açıklamada," Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan resmi olarak Ak Parti'de olmasa da AK Parti'yi kurarken oluşturduğu ruh, inanç ve millet odaklı yaklaşım ile aslında her zaman liderimiz olarak bizlere ilham vermeye ve yön çizmeye devam etti. Bazı insanlar vardır varlığında hissedersiniz, yokluğunda unutursunuz. Bazı liderler vardır varlıkları güçtür, sevinçtir ve onlar orada olmasa da size kattığı ruhu, idealleri ve hedefleri her zaman oradaymışcasına hisseder ve yaşarsınız. Cumhurbaşkanımız tıpkı bu nadir bulunan liderlerdendir. Yasal olarak aramızda olamasa da onun çizdiği yolda ve hedeflerde ilerlemeye her zaman devam ettik. Cumhurbaşkanımızın hayatı ve davası her zaman Millet oldu, Milleti de her zaman liderine sahip çıktı, Bizler de her zaman kurucu liderimiz ve dünyaya liderlik öğreten Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolda ilerledik. Türkiye'nin büyümesi, kalkınması ve muassır medeniyetler arasına girmesi için çalıştık, mücadele ettik. Liderimizin bize çizdiği bu kutlu ak yürüyüşü engellemek için yedi düvel birleşti ama Cumhurbaşkanımız her zaman dik durdu ve bizlerde Ak Kadrolar olarak cumhurun ve başkanının yanında dimdik yürüdük"dedi.

Milletin içine yuvalanmış dini kullanan hainler, terör işbirlikçileri ve tetikçiler çıktığını anımsatan Milletvekili Açıkkapı," Bu teröristler kimi zaman PKK denilen kimi zaman da FETÖ denilen aşağılık şekillerde vücut buldu. 15 Temmuzda asker üniformalı FETÖ teröristleri milletimizi katletti, gazi meclisimizi bombaladı. Ama Allah'a hamd olsun ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman dik durdu ve bu sefil teröristlere karşı en ağır mücadeleleri verdi. Bizlerde her zaman cumhurbaşkanımızın destekçisi ve dava arkadaşları olduk. Yorulmadan, yılmadan milletimizin sahip çıktığı ve desteklediği lideri Recep Tayyip Erdoğan bu terör örgütlerini galebe çaldı"diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 998 gün sonra fikren ve ruhen her zaman yaşadığı, kurucusu olduğu ve kendilerinin de üyesi olmaktan şeref duyduğu AK Parti'ye geri döndüğünü hatırlatan Açıkkapı," Sevincimiz ve heyecanımız tarif edilemez. Milletimiz şundan emin olsun ki, Türkiye artık eskisinden çok daha güçlü ve kararlı şekilde büyümeye ve güçlenmeye devam edecek. Allah'ın izniyle ak kadrolar kurucu liderimizden hiç bir zaman ayrılmadı ve onun gösterdiği yolda ilerlemekten asla vazgeçmedi. Milletimiz ve AK Parti'miz için artık vuslat gerçekleşti ama daha almamız gereken çok yol, yapmamız gereken çok iş var. Bu kutlu yürüyüşte durmak yok yola devam diyoruz"şeklinde sözlerini tamamladı.

