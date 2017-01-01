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Fatsa'da TUBİTAK Bilim Fuarı

23 Mayıs 2017 Salı, 14:11
Fatsa'da TUBİTAK Bilim Fuarı
Fatsa'da TUBİTAK Bilim Fuarı

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Sakarya Ortaokulu tarafından '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' açıldı.
TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda öğrenciler birbirinden farklı keşiflerini görücüye çıkardı. Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya fuarı gezerek proje hazırlayan öğrencileri tebrik etti. Protokol, konuşmaların ardından açılış kurdelesini keserek fuarı gezdi ve öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.
4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda 22 proje sergileniyor.
(AA-SLH-Y)

23.05.2017 14:11:01 TSI
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