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Amasya'da "Nakışlarla canlanan tarih" sergisi



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Halk Eğitim Merkezi (HEM) "Nakışlarla canlanan tarih" adlı el sanatları sergisi düzenledi.

Hazeranlar Konağı'ndaki serginin açılışına Vali Salih Işık ile eşi Saadet Işık, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alaaddin Turna, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Sergiyi dolaşan Vali Işık, "El işi, göz nuruyla, sabırla bu ürünlere görsellik katarak hazırlayan kursiyerler ve usta öğreticileri tebrik ediyorum. İlimizde birçok serginin hazırlanması ve sunulması beni ayrıca mutlu ediyor. Tarih ve kültür şehri Amasya'ya yaraşır çalışmaların devamını temenni ediyorum" dedi.

(MÇ-SLH-Y)



23.05.2017 14:11:51 TSI

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