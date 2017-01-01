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Mardin'de Tasarım ve İnovasyon Merkezi Projesi



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin'de 'Tasarım ve İnovasyon Merkezi Projesinin imzaları atıldı.

Mardin merkez Artuklu Belediyesi ile Kaymakamlık tarafından hazırlanarak Dicle Kalkınma Ajansı'na (DİKA) sunulan Tasarım ve İnovasyon Merkezi Projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. 2 yıl sürmesi beklenen projeye DİKA toplamda 87 milyon TL'lik bir destek sağlayacak. Projenin imzaları, DİKA genel merkez binasında DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile Artuklu Belediye Başkan Vekili Kaymakam Şakir Öner Öztürk arasından atıldı.

İmza töreni öncesi konuşan Altındağ, projenin hayırlara vesile olmasını diledi. Altındağ, "Artuklu Belediyemiz ve Artuklu Kaymakamlığımız ile güdümlü projemiz olan Mardin Tasarım İnovasyon Merkezi'nin alt bileşeni olan bir desteğin imzalarını bugün atıyoruz. Doğrudan faaliyet desteğini son defa kullanacağımız bir faaliyet desteğiydi. Belediyemiz ve Kaymakamlığım ile beraber yapacağız. Buradaki temel hadise, bu tür yerel ürünlerin tanıtımı ÇATOM ve Halk Eğitim üzerinden kısıtlı imkânlarla yapılmakta ama bu daha çok bir eğitim merkezine dönüştürülebileceği, belki ilerde bu yerel ürünlerin tanıtımında, belki markalaşan noktaya gelebilecek çok önemli markaların önemli bir adımı yaşanıyor. Bu konuda Kaymakamımızın projeyi sahiplenme açısından vizyonu bizleri gerçekten mutlu ediyor. Çünkü bir projenin uygulanabilmesi sürdürülebilirliğine bağlıdır" dedi.

Mardin'in telkari konusunda çok büyük zararlar gördüğünü hatırlatan Altındağ, şunları söyledi:

"Mardin ve Midyat'ın gümüşüne zarar veren birçok kaçak ürünler gelmeye başladı. Çok kıymetli ürünlerimiz var. Bu ürünleri satarken, albenisi olan tasarım ürünlerini ve paketlerini hazırlamamız gerekiyor. Bu proje doğrudan faaliyet desteğinde 3 aylık bir projedir. Kaymakamlığımızla beraber inşallah bunu bitireceğiz ve ondan sonra güdümlü projemize başlayacağız. Umut ediyorum ki 2 yıl sonra, bu projemiz bittiği zaman, Mardin'in yerel ürünlerinin tanıtıldığı, belki kadınlarımızın istihdam edildiği, bunlardan para kazanıldığı sürdürülebilir bir etkinlik ve marka değerimiz olsun."

Artuklu Belediye Başkan Vekili Kaymakam Şakir Öner Öztürk ise projenin Mardin'e hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, turizminin tekrar canlanmasına vesile olan Mardin Valisine teşekkür etti. Öztürk, "Mardin Valimiz, geldiği günden bu yana, Mardin'e turistlerin gelmediği günlerde bile yeniden Mardin'in turistlerle dolup taşacağına, sokaklarda yeniden aynı cümbüşün, rengârenk görüntünün, hoşgörünün ve kardeşliğin meydana geleceğini ifade etmişti. Bugün bunu görmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bir başka teşekkürü çok kıymetli dostum DİKA Genel Sekreterine yapmak istiyorum. Çünkü inanarak her konuştuğu projeleri destekliyor ve heyecanını yüreğinde taşıyor. Mardin için yapılacak olan her türlü projede, hem kendisi hem de ekibi, bu projeleri desteklemek için kendileri insanımızın ve kurumlarımızın ayağına gidiyorlar. Tasarım ve İnovasyon Merkezimizi destekledikleri ve inandıkları için de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından imzalar atılarak projenin hayırlı olması için temenniler dile getirildi.

(MSK-MP-Y)



23.05.2017 14:12:35 TSI

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