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Engelli öğrencilerin yıl sonu sergisi beğeni topladı

23 Mayıs 2017 Salı, 14:12
Engelli öğrencilerin yıl sonu sergisi beğeni topladı
Engelli öğrencilerin yıl sonu sergisi beğeni topladı

(Fotoğraflı)

Mehmet Bülent Alp
TRABZON (İHA) - Vakfıkebir İMKB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi özel eğitim öğrencilerinin 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında hazırlamış oldukları yıl sonu sergisi beğeni topladı.
Sabri Bahadır Kültür Merkezi'nde hazırlanan serginin açılışına İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkan Vekili Eyüp Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Enver İskenderoğlu, öğrenciler ve veliler katıldı. Serginin açılışında konuşan okul müdürü Cemile Kahyaoğlu "Kurumumuzda örgün eğitimin yanında engelli bireylerin, temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak, iş ve mesleğe yönelik bilgi ve becerilerini artırmak, ayrıca seviyelerine uygun akademik başarılarını da geliştirmekteyiz. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin toplumsal yaşama uyumları ve bağımsız yaşama etkin katılımları bu bireylerin ihtiyaçları ve özellikleri doğrultusunda sunulan eğitim hizmetleri başta olmak üzere pek çok unsurun yanı sıra sanatsal faaliyetlere katılımları yoluyla da sağlanmaktadır. Okul öncesi eğitimden başlayarak ortaöğretimi de kapsayan bu eğitim sürecinde sanatsal faaliyetlerle etkileşim engelli öğrencilerimizin kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmekte, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmekte ve zaman zaman da bir meslek sahibi olabilmelerine olanak sağlamaktadır. 52 özel öğrencilerimizin çeşitli kategorilerde eğitim görmelerinin yanında aktif olarak sportif faaliyetlerde de bulunmalarını sağlamaktayız. Nisan ayında Aksaray'da yapılan özel sporcular atletizm yarışmalarında uzun atlamamda Türkiye 5.'si, 400 metrede Türkiye 7.'si 100 metrede Türkiye 8.'si olmuşlardır. Engelli olmak öğrenmeye ve üretmeye engel değildir" ifadelerini kullandı.
(ALP-ÖS-Y)

23.05.2017 14:12:55 TSI
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