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UKOME Daire Başkanı Tektemur, Başkan Dinçer'i ziyaret etti

23 Mayıs 2017 Salı, 14:19
UKOME Daire Başkanı Tektemur, Başkan Dinçer'i ziyaret etti
UKOME Daire Başkanı Tektemur, Başkan Dinçer'i ziyaret etti

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulu UKOME Daire Başkanlığı'nın servisçi, minibüsçü ve şoför odaları için önemli bir kurum olduğunu söyledi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi Daire Başkanı Kenan Tektemur, Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer'i ziyaret etti. ESOB Başkanvekili Nesil Aydın, UKOME Daire Başkanlığı Raylı Sistemler Şube Müdürü Hamdi Söylemez ile Ticari Plakalar Denetleme Şube Müdürü ve Trafik Hizmetleri Şube Müdürvekili Osman Sümer'in de katıldığı ziyarette, ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların sorun ve beklentileriyle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Dinçer, ziyarette yaptığı açıklamada, ulaşım sektöründe Tarsus'tan Anamur'a kadar birliğe bağlı olarak faaliyet gösteren servisçi, minibüsçü ve şoför odaları bulunduğuna vurgu yaparak, "Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulu UKOME Daire Başkanlığı servisçi, minibüsçü ve şoför odalarımız için önemli bir kurum. Bu odalarımızın ve üyelerimizin bölgesel bazda sorunları bulunmakta. Bizlerde bu ziyareti fırsata çevirerek üyelerimizin sorunları hakkında kısa süreli de olsa karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine sorunlarımıza gösterdikleri duyarlılık ve ayırdıkları zaman için çok teşekkür ediyoruz" dedi.
(HSK-Y)

23.05.2017 14:19:36 TSI
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