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Darıcalı öğrenciler bisikletlerine kavuştu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi ilçe genelinde 4. sınıfa giden ve sınıflarında ilk üçe giren öğrencilere bisiklet dağıttı.

Darıca Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılan bisiklet dağıtım törenine Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak,

Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca Belediye Başkan Yardımcıları, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Kapalı Spor Salonu'nu dolduran öğrenciler Hacivat Karagöz Oyunu ve çocuk tiyatrosu ile gönüllerince eğlenirken programda kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, çocukların hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Karabacak, bu yıl ilkini başlattıkları bisiklet dağıtım töreninin ilerleyen zamanlarda devam edeceğini müjdeleyerek, "Bugün burada ilkini başlattığımız bisiklet dağıtım programına öğrencilerimizin ve velilerimizin ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Önümüzdeki yıllarda dağıtılan bisiklet sayısını daha geniş tabanlara yayarak bisiklet kullanımını yaygınlaştıracağız. Özellikle sahil bölgelerimizde bisiklet kullanım alanları oluşturarak her yaştan her vatandaşımızın spor yapmasına imkan sağlayacağız. Gelişmiş ülkelerdeki gibi spor alanları oluşturabilirsek ve vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sunabilirsek, hem sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunar hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayabiliriz düşüncesindeyim. Bu yıl 4. sınıflarda okuyan başarılı öğrencilerimizle başlattığımız bu örnek çalışma, ailelerimizi ve öğrencilerimizi başarıya da odaklayacaktır diye düşünüyorum. Eğitim öğretim yılının son günlerine yaklaştığımız bu günlerde öğrencilerimizi tebrik ediyor, eğitim yaşantılarında başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Karabacak ve ilçe protokolü tarafından dağıtımı yapılan bisikletler için öğrenciler ve veliler Başkan Karabacak'a teşekkür etti.

(İG-RFK-Y)



23.05.2017 14:22:24 TSI

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