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Devrek HEM'den yıl sonu sergisi



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrek Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu dikiş, nakış, takı ve ahşap boyama sergisi açıldı. 2016-2017 eğitim öğretim yıl sonu etkinlikleri kapsamında açılan sergilerde ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi. İlk olarak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen nakış ve dikiş kursunda 246 kursiyer tarafından hazırlanan el emeği göz nuru çalışmalar protokol tarafından büyük beğeni toplarken, Belediye Kültür Merkezinde açılan Dekoratif Ahşap Süsleme ve El Sanatları sergisinde de sergilenen çalışmalar davetliler tarafından yakın ilgi gördü.

Düzenlenen yıl sonu sergilerine; Devrek Kaymakamı Yakup Güney, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

(FE-OA-Y)



23.05.2017 14:27:00 TSI

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