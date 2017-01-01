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Depreme dayanıksız tribünlerde oturma ısrarı

- Program sunucusu anons etmesine rağmen görevliler bazı seyircileri tribünden indiremedi



(Fotoğraflı)



İbrahim Sünetçi

BİLECİK (İHA) - Bilecik Edebali Stadında 9 liseden mezun olan 985 öğrenci için düzenlenen kep törenine katılan bir grup vatandaş, gerekli işaretlemeler ve görevlilerin bulunmaması sebebi ile depreme uygun olmayan tribünlerde, program sunucusu anonsuna rağmen oturmakta ısrar etti.

Geçtiğimiz aylarda Bilecik'e gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Edebali Stadının beton tribünleri için "depreme dayanıksız" açıklamasında bulunmuştu. Buna rağmen, düzenlenen ortak kep töreninde saha içindeki sandalyelerin dolması sebebiyle tribünlere çok sayıda vatandaş oturdu. Programın sunuculuğu yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı Cahit İşlek'in defalarca tribünlerde oturan vatandaşları "Oturduğunuz alan tehlikeli, lütfen boşaltın" diye anons etmesine rağmen vatandaşların bazıları uyarken, bazıları da anonsa aldırış etmedi. Vatandaşlar ise; kendileri alanda oturacak yer olmadığı için oturduklarını söyleyerek, "Madem tribünler depreme uygun değil görevliler tarafından şerit çekilseydi bizlerde oturmazdık. Hiç kimse program başlamasına az bir süre kala kadar uyarmadı. Bir yetkili gelip te 'neden buraya oturdunuz' demedi. Sonra alandaki sandalyelerde yer kalmayınca bizleri kaldırmaya çalıştılar. Bizler de kalkmadık" dediler.

Öte yandan, program öncesi Bilecik Belediyesi görevlilerinin, tribünlerin depreme dayanıksız olması sebebiyle vatandaşların mağdur olmaması sebebiyle saha içine yaklaşık bin adet sandalye koyduğu öğrenildi.

(İS-MET-Y)



23.05.2017 14:28:21 TSI

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