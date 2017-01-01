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Lise öğrencilerini bıçakla gasp eden 3 sanığa 22 yıl hapis

23 Mayıs 2017 Salı, 14:28
Lise öğrencilerini bıçakla gasp eden 3 sanığa 22 yıl hapis

Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de iki lise öğrencisinin yolunu çeviren ve sustalı diye tabir edilen bıçak ile zorla mağdurların tespih ve cep telefonunu aldıkları iddiasıyla yargılanan 2'si tutuklu 3 sanığa toplam 22 yıl 11 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar F.K. (19), S.Y. (19) ve suça sürüklenen çocuk K.A.(15) hazır bulundu.
1 Aralık 2016'da Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi Nalçik Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, okuldan çıkan 18 yaşlarındaki iki arkadaş M.G. ve S.U.'nun inşaat arazisinden geçtikleri sırada F.K., S.Y. ve K.A. yollarını kesti. İddiaya göre F.K., S.U.'nun elinden tespihini, S.Y. de M.G.'nin elinden cep telefonunu aldı. M.G. cep telefonunu geri almak istediği sırada F.K. yanında bulunan sustalı diye tabir edilen bıçak ile mağdurları korkuttu. Mağdur M.G. ve S.U. polis ekiplerine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis ekipleri M.G.'nin cep telefonu sinyallerini takip ederek, F.K., S.Y. ve K.A.'yı yakaladı. F.K. ile S.Y. tutuklandı.
Mahkemede sanıklar üzerlerine atılı 'silahla nitelikli yağma' suçunu kabul etmeyerek, gasp yapmadıklarını söylediler.
(AÖ-Y)

23.05.2017 14:28:23 TSI
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