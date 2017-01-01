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Öğrencilerden Milli Mücadele ve 15 Temmuz ruhu gezisi

23 Mayıs 2017 Salı, 14:28
Öğrencilerden Milli Mücadele ve 15 Temmuz ruhu gezisi
Öğrencilerden Milli Mücadele ve 15 Temmuz ruhu gezisi

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk milletinin ortaya koyduğu Milli Mücadele ruhundan etkilenen Kavak Emirli Ortaokulu öğrencileri, Kavak Kaymakamlığı tarafından onaylanan Maarif Hareketi kapsamında "Milli Mücadelenin İzinde" adıyla çok anlamlı bir projeye imza attı.
Projeye destek veren 50 öğrenci, Samsun'dan Amasya'ya uzanan milli mücadele yolculuğunda Atatürk'ü takip etti.
Kavak Emirli Ortaokulu öğretmenlerinden İrfan Çelik ve İlker Tekerli, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başta öğrencilere vatan sevgisi aşılamak, milli değerleri tanıtmak, Milli Mücadele kahramanları ile fedakârlıklarını kavratmak ve bağımsızlık ruhunu anlatmak amacıyla "Milli Mücadelenin İzinde" projesi hazırladı. Öğrencileri Milli Mücadele ruhunu yerinde yaşatmak ve anlatmak amacıyla proje, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin destek ve katkıları ile hayat buldu.
Bayrak, vatan, millet sevgisini aşılamak, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek, kitap okuma alışkanlığı kazandırıp, sürekli kılmak, milli tarih bilincini yerleştirmek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini kavratmak gibi hedeflere sahip proje kapsamında etkinlik, Bandırma Müze Gemisi ziyareti ile başladı. Hediye edilen 'Nutuk' kitabı ile geziye katılan 50 ortaokul öğrencisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk ayak bastığı İlkadım İskelesi'nde Milli Mücadele'nin temsili başlangıcına tanıklık etti.
Atatürk'ün izini takip eden öğrenciler daha sonra Samsun'da kurmaylarıyla ilk toplantılarını yaptığı Mıntıka Palas Oteli'ni (Gazi Müzesi) gezdikten sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından gün ışığına çıkarılan tarihi Kurtuluş Yolu'ndan sırasıyla Kavak ve Havza'ya geçti. Havza genelgesinin hazırlanıp yayınlandığı Atatürk Evi'nde incelemelerde bulunacak öğrenciler, yine Kurtuluş Yolu'ndan Amasya il sınırına varacak.
Yolculuk sırasında öğrencilere Atatürk'ün neler yaşadığını anlatacaklarını ifade eden proje koordinatörü İrfan Çelik, "Öğrencilerimizle birlikte Amasya il sınırına kadar Milli Mücadele'nin ayak izlerini takip ederek, yol boyunca yaşanan tarihi olayları ve Samsun Raporu, Havza Genelgesi ve Amasya Genelgesi gibi belgeleri somutlaştırıp anlatacağız. Bu kapsamda öğrencilere 'NUTUK' hediye ederek, ziyaret ettiğimiz müze ve mekânlarda bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından Milli Mücadele yıllarıyla ilgili paragrafları okutarak, onlara Milli Mücadele'yi analiz etme şansı sağlayacağız" bilgisini verdi.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra öğrencilerin Milli Mücadele ruhunu ve önemini yaşayarak öğrenmelerini istediklerini ifade eden Çelik, Milli Mücadele yıllarındaki zorlukları somutlaştırılarak Sakarya Savaşı'nda Mehmetçiğin yediği öğle yemeğini öğrencilerle beraber yiyerek projeyi tamamlayacaklarını da sözlerine ekledi.
(SAM-SLH-Y)

23.05.2017 14:28:43 TSI
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