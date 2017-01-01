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Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar'da bu yılda yetkili sendika oldu

23 Mayıs 2017 Salı, 14:29
Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar'da bu yılda yetkili sendika oldu

Ahmet Hamzaçebi
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Abdullah Çelik, kent merkezi ve 17 ilçede ulaşılan toplam 5 bin 135 üye sayısıyla 2017 yılında da kentteki yetkili sendika olduklarını belirtti.
Çelik yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim Bir-Sen'in yetkili sendika ünvanını bu yıl bir kez daha tescillediğini ifade etti. Sendikalar kanunu gereği Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan yetki tespit toplantısı neticesinde Eğitim Bir-Sen 1 Numaralı Şubenin toplamda 5 bin 135 üye sayısıyla en yakın sendikaya 2 bin 940 fark attığını söyledi. Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"22 Mayıs 2017 tarihi itibarı ile Eğitim Bir-Sen olarak Afyonkarahisar ve ilçelerinde ezici bir çoğunlukla yetkili sendika olduğumuzu bir kez daha perçinledik. Yetkiyi perçinlememizde büyük pay sahibi olan şube yönetim kurulu üyelerimizden, okul temsilcilerimize, ilçe teşkilatlarımızdan, kadınlar komisyonumuza -başarımızın mimarlarına- mücadelemize gönül ve emek veren 5 bin 135 kardeşimize teşekkür ediyoruz. İlkeli sendikacılık zemininde istikrarlı büyümeyi sağlamış durumdayız. Eğitim Bir-Sen'in bugün ulaştığı noktada yakalanan başarı tesadüf değildir. Çözüm odaklı ve üyelerimizi merkeze alan çalışmalarımızla, bu yıl da üye sayımızı artırdık. Eğitim Bir-Sen'in sendikacılığında yetkili olmak amaç değil araçtır. Bizim için yetki, emeği-ekmeği yüceltmenin yanında, özelde kamu çalışanlarının, genelde başta ülkemiz olmak üzere insanlık ailesinin tüm bireylerinin insan onuruna yaraşır bir yaşam kalitesine ulaşmasını sağlama sorumluluğunu gerçekleştirebilmenin, aracıdır. Kamu çalışanlarının haklarını koruma ve geliştirme mücadelemize devam edeceğiz. Emek mücadelemiz, ekmek mücadelemiz, özgürlük mücadelemiz, tam ve koşulsuz demokrasi, istek ve kararlılığımız artarak sürecektir."
(AHÇ-GC-

23.05.2017 14:29:46 TSI
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