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Özbek pazarcıların yerleri kur'ayla belirlendi



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Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapımı tamamlanan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından açılışı yapılan Özbek Mahallesinin semt pazarında satış yapacak esnafların yerleri kura ile belirlendi.

Özbek mahalle sakinlerinden yaklaşık 40 kişinin başvurduğu pazar yeri için belediye yetkilileri tarafından kura çekimi yapıldı. Toplam 70 yer için başvuran 40 kişinin yerleri çekilen kura ile belirlendi. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran yaptığı açıklamada, belediyeye semt pazarında satış yapmak için başvuran vatandaşların kura ile yerlerinin belirlendiğini söyledi. Daşkıran, "Belediyemiz tarafından Özbek Mahallesinde devasa bir semt pazarını geçtiğimiz haftalarda tamamlamış ve açılışını yapmıştık. Kapalı semt pazarımızda yer alıp pazarcılık yapmak isteyen vatandaşlarımıza müracaatlarımızı açmıştık. müracaat sonucu Özbek mahallesinde ikamet eden 40 Özbek asıllı vatandaşlarımızın bu pazarda yer almak istediklerini beyan ettiler. Bugün onların kurasını çektik. Pazarımızın Özbek mahallemize hayırlı ve bol kazanç getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Özbek Mahalle Muhtarı Sefer Muhammed Erdem de mahalle sakinlerinin ürettikleri ürünleri semt pazarında satışa sunacaklarını belirterek, "Köyümüze böyle güzel bir semt pazarı kazandırdığı için Menderes başkana Teşekkür ediyoruz" dedi.

(UK-SD-Y)



23.05.2017 14:33:18 TSI

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