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Camilere Ramazan hazırlığı

23 Mayıs 2017 Salı, 14:34
Camilere Ramazan hazırlığı
Camilere Ramazan hazırlığı

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Altınordu Belediyesi, 92 mahallede yaptığı temizlik çalışmaları ile ilçe genelindeki camileri Ramazan ayına hazır hale getiriyor.
Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan ayına günler kala camilerin iç ve dış temizlik işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Altınordu Belediyesi'ne bağlı olarak 15 kişiden oluşan cami temizleme ekibi 92 mahallede bulunan 285 camide aynı işlemi yaparak ibadethanelerin Ramazan ayında temiz olmasına imkan sağlıyor.
Yürütülen temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yapılan temizlik çalışmalarının yılın 12 ayında devam ettiğini, Ramazan ayı olması sebebi ile bu tür çalışmalara özel hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Tekintaş, ayrıca talep olması halinde diğer ilçe mahallelerine bağlı camilere de ekip tahsis ettiklerini belirtti.

"Ramazan ayına hassasiyet gösteriyoruz"
Altınordu'daki tüm mahallelerde çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Tekintaş, "Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Vatandaşlarımızın sıklıkla ibadethanelere gideceği bu ayda camilerimiz bizim için çok önemli. Bu sebeple 15 kişilik bir ekip ile her noktaya ulaşıp camilerimizi Ramazan ayına hazır hale getiriyoruz. Bu çerçevede camilerimizde periyodik olarak çalışmalarımızı sürdürürken Ramazan ayı itibari ile 285 camimizde temizlik çalışmalarımız artarak devam edecek. Bu hafta içerisinde tamamlayacağımız Ramazan öncesi çalışmalarımız ay içerisinde de aralıksız sürdürülecek" dedi.

"Çevre mahallelere de destek veriyoruz"
Altınordu ilçesinde bulunan camiler dışında çevre ilçe mahallelerinden gelen taleplere de imkan dahilin de destek verdiklerini aktaran Başkan Tekintaş, "Zaman zaman çevre ilçelerdeki mahallelerden de temizlik için talepler geliyor. Biz onların taleplerini de yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın Ramazan ayını güzel bir şekilde geçirmesi için elimizdeki imkanlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Camilerde yapılan temizliğin çok olumlu bir davranış olduğunu belirten vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.
(MAK-SLH-Y)

23.05.2017 14:34:30 TSI
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