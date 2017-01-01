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Hakkarili öğrenciler saçkıran hastalığına çare buldu



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA)  Hakkari'deki Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, saçkıran hastalığı için farelere üzerinde yapmış oldukları deneylerde yüzde 100 sonuç aldılar.

Hakkari Valiliği ve İl Milli Müdürlüğü tarafından eski hükümet konağı bahçesinde düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Şenliğinde, 8 okul tarafından 80 proje sergilendi. Sergide Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11/D sınıfı öğrencilerinden Tuba Avcı ve Sibel Tunç, saçkıran hastalığı için fareler üzerinde yapmış oldukları deneylerden olumlu sonuç aldı. Saçkıran hastalığı bulunan fareleri İstanbul Mısır Çarşısından alarak Hakkari'ye getiren okul yönetimi ve öğrenciler, deneyler yapmaya başladılar. Siyah kuru üzümü ezerek kerem haline getirerek saçkıran olan farelere uygulayan öğrencilerin bu çalışması, fareleri 3 hafta içersinde iyileştirdi.

İHA muhabirine konuşan Tuba Avcı ve Sibel Tunç isimli öğrenciler, "Saçkıran hastalığı Hakkari genelinde daha çok göründüğü için bunu araştırdık. Saçkıran olan Hemstır farelerini deney olarak kullandık. Siyah kuru üzümü araştırdık, içinde bol miktarda minareler ve B vitamini olup saçı ve cildi beslediğini gördük. Bunu saçkıran fareler üzerinde sabah akşam uyguladık. Ezdiğimiz siyah kuru üzümü dendik. Kuru üzümü iyice ezerek yaranın üzerine bıraktık. Sabah akşam ayrı ayrı yaptık. 3 hafta boyunca uyguladık ve saç köklerinin kendilerini yenilediğini gördük. Saçkıran fareler ise bu uygulama sayesinde büyük iyileşme gösterdi" dediler.

(FT-MSA-Y)



23.05.2017 14:36:16 TSI

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