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Zonguldak'ta bin 540 daireye yapı ruhsatı verildi



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2017 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı Zonguldak'ta bin 540 oldu.

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2017 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 15,0, yüz ölçümü yüzde 17,2, değeri yüzde 3,6, daire sayısı yüzde 11,6 oranında azaldı. Yapı ruhsatı verilen binaların 2017 yılı Ocak-Mart ayları toplamında; Yapıların toplam yüzölçümü 45,0 milyon m2 iken; bunun 25,4 milyon m2'si konut, 10,0 milyon m2'si konut dışı ve 9,6 milyon m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre 34,6 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,5 milyon m2 ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 37,7 milyon m2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 6,8 milyon m2 ile devlet sektörü ve 592 bin m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 228 bin 918 dairenin 210 bin 881'i özel sektör, 16 bin 458'i devlet sektörü ve bin 579'u yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Öte yandan Zonguldak'ta 2017 yılında bin 540 daireye yapı ruhsatı verildiği açıklandı. Karabük'te 313, Bartın'da ise 834 daireye yapı ruhsatı verildi.

(OA-OA-Y)



23.05.2017 14:41:26 TSI

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