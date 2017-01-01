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Karesi'de muhtarlıklar yenileniyor

23 Mayıs 2017 Salı, 14:42
Karesi'de muhtarlıklar yenileniyor
Karesi'de muhtarlıklar yenileniyor

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Karesi Belediyesi, ilçede muhtarlıkların fiziki şartlarını iyileştiriyor.
Karesi Belediyesi, vatandaşların belediye ile iletişiminde öncü rol oynayan mahalle muhtarlarının, vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunabilmesi için amacıyla hizmet binalarında yenileme çalışmaları yapıyor, fiziksel şartlarını iyileştiriyor. Muhtarlıkları kaliteli hizmet verebilecek standartlara getirmek için çalışmalarına devam eden belediye, fiziki ömrünü doldurmuş, yenilenmesi gereken mevcut muhtarlık binalarında da bakım, onarım ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyor. Karesi Belediyesi son olarak Ege Mahallesi, Vicdaniye Mahallesi ve 1. Sakarya Mahallesi Muhtarlığı boya, badana ve tadilat işlemlerini yaptı.
(TS)

23.05.2017 14:42:47 TSI
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