Başiskele'de yollara parke taş çalışması
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi ilçe genelindeki yolların parke taş çalışmasına devam ediyor.
Başiskele Belediyesi yeni yerleşim alanlarının oluştuğu Atakent Mahallesi Arzu Sokağı parke taşlarıyla kaplıyor. İlçenin birçok noktasında talepler doğrultusunda hizmetlerini sürdürün Başiskele Belediyesi çevre düzenlemeleriyle dikkat çekiyor. Çalışmalar kapsamında yapılaşmanın yoğun olarak devam ettiği Atakent Mahallesi Arzu Sokağın 130 metrelik kısmı parke taşlarıyla kaplanıyor.
(İG-RFK-Y)
23.05.2017 14:44:17 TSI
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